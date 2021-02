Sanierung der Sparkassen Tiefgarage: Fast in altem Glanz

Die Sanierung der Sparkassen Tiefgarage in Füssen steht kurz vor dem Abschluss. Das Projekt hat sich als deutlich teurer erwiesen als angenommen.

17.02.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Sanierung der Sparkassentiefgarage in Füssen ist nach einer monatelangen Verzögerung jetzt abgeschlossen. Wie berichtet, musste das Oberflächenschutzsystem der befahrenen Flächen nach mehr als zehn Jahren erneuert werden, da dieses durch die hohe Beanspruchung verschlissen war. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Wände und Stützen neu gestrichen.

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und baulichen Verbesserungen soll der Unterhaltsaufwand laut Stadtverwaltung zukünftig deutlich sinken. Die Kosten für die durchgeführte Maßnahme liegen 640.000 Euro. Das Projekt hat sich zwischenzeitlich als deutlich teurer erwiesen als angenommen.

Füssen Tiefgarage: Untergeschoss wie nagelneu

Wer jetzt das erste Untergeschoss der Tiefgarage des Sparkassenhauses betritt, könnte den Eindruck bekommen, er befindet sich fast in einem nagelneuen Gebäude. Seit Oktober hatten Mitarbeiter der Firma Geiger Bauwerksanierung das Geschoss auf Vordermann gebracht. Planung und Bauleitung lagen in der Verantwortung des Ingenieur- und Sachverständigenbüros Weber aus Türkheim.

Auf den befahrbaren Flächen kommt ein Oberflächenschutzsystem auf Flüssigkunststoffbasis zum Einsatz, das aus einer vliesarmierten Abdichtungsschicht und einem Verschleißbelag mit Reibeplastik besteht. Dieses System bietet gegenüber dem alten System eine wesentlich höhere Fähigkeit zur Rissüberbrückung und ist dennoch mechanisch hoch belastbar. Kurz: es ist deutlich langlebiger als der alte Bodenbelag. Bei der Maßnahme wurden auch gleich die Abdichtungen an den Stützen- und Wandsockeln erneuert.

So sah es während der Umbauarbeiten in der Tiefgarage in Füssen aus. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Werkleiter Helmut Schauer ist zufrieden

Da die alten Edelstahlentwässerungsrinnen häufig defekt waren, entschieden sich die Stadtwerke Füssen und die Sparkasse Allgäu als Bauherren auf Empfehlung des Sachverständigenbüros dafür, offene Entwässerungsmulden zu schaffen, die mit Edelstahl-Bodenabläufen versehen sind. Zusätzlich dichteten die Handwerker die Anschlüsse der Fugenprofile ab. Schließlich wurden die Wände und Stützen des Geschosses neu gestrichen.

Werkleiter Helmut Schauer zeigte sich bei einem Ortstermin sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Vielen Dank an das Ingenieur- und Sachverständigenbüro Weber und die ausführende Firma Geiger Bauwerksanierung für die gute Arbeit! Das schaut jetzt wirklich alles sehr gut aus.“ Auf die Langlebigkeit der Materialien und die kompetente Ausführung anspielend, ergänzte Schauer schmunzelnd: „Die nächsten Erneuerungsarbeiten in diesem Parkdeck fallen dann in die Zeit meines Nachfolgers.“

Derzeit ein Geschoss gesperrt

Das Parkdeck ist bereits geöffnet. Im Tausch wurde das zweite Untergeschoss geschlossen, wo derzeit kleinere Abschlussarbeiten an der Decke und Wartungsarbeiten an der Oberflächenbeschichtung stattfinden. In der zweiten Februar-Hälfte soll auch das zweite Untergeschoss wieder nutzbar sein.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Füssen und Umgebung: