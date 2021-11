"Das ist ein Millionengrab" - Füssener Stadtrat ist sauer über erneute Sanierung der Tiefgarage

Mittelfristig stehen schon die nächsten Sanierungsarbeiten an. Seit etlichen Jahren erweist sich die Tiefgarage für die Stadt Füssen als Fass ohne Boden.

09.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Stadt Füssen scheint ein ganz spezielles Händchen zu haben: In der Vergangenheit ist es ihr oft gelungen, Neubauten zu planen, die im Nachhinein noch viel Geld verschlungen haben. Ein sehr gutes (und teures) Beispiel dafür ist die Sparkassen-Tiefgarage, an der die Kommune beteiligt ist. Füssens früherer Bürgermeister Paul Iacob stufte sie gar einmal als Beispiel für „laienhafte Ausführung“ und „überforderte Architekten“ ein. So weit wollte Iacobs Nachfolger Maximilian Eichstetter (CSU) im Finanzausschuss nicht gehen: Aber die nächsten Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage stehen trotzdem an.