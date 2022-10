Sauna aus, weniger Weihnachtslichter: Wie Pfronten Strom spart

Der Gemeinderat verabschiedet einen Maßnahmenkatalog für die Einrichtungen der Gemeinde. Was das fürs Alpenbad, die Eishalle und das Skizentrum bedeutet.

29.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das Heißwasserbecken im Alpenbad nur noch in den Ferien auf, die Sauna ganz zu, in der Tennis- und Squashhalle nur noch mindestens 16 Grad, in der Eishalle nur noch von Anfang September bis Mitte März Eiszeit und im Skizentrum reduzierte Beschneiung und Flutlichtzeiten: Ein Paket an Maßnahmen zum Energiesparen hat der Gemeinderat Pfronten angesichts des Kriegs in der Ukraine und der aktuellen Energiekrise geschnürt. Beim Sparen helfen soll eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Nesselwang, etwa bei den Bädern oder beim Skilanglauf unter Flutlicht. Der Tourismusausschuss hatte eine Liste mit Maßnahmen erarbeitet, die mit den jeweiligen Betriebsleitern abgestimmt wurden, erklärte Philipp Hechenberger, Verantwortlicher für die Liegenschaften und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, den vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog. Keine der Einrichtungen solle komplett geschlossen werden, aber auch keine ohne signifikante Maßnahme zur Energieeinsparung weiterbetrieben werden, nannte er als Fazit. Man wolle Flagge zeigen und seiner Pflicht genüge tun, mindestens 20 Prozent Strom und Gas zu sparen, sagte Bürgermeister Alfons Haf. Dem Gemeinderat war es wichtig, dabei neben dem Tourismus auch die Bedürfnisse der Einheimischen zu berücksichtigen.

ALPENBAD Die Wassertemperatur des Schwimmbeckens bleibt bei etwa 27,5 Grad, damit auch Kinder nicht frieren. Vor und nach der Revision (7. bis 20. November) bleibt es bei täglichen Betriebszeiten. Das Heißwasserbecken bleibt geschlossen, womit man laut Hechenberger 4000 bis 5000 Euro Heizkosten pro Woche einsparen könne. Nur über die Weihnachts-, Faschings- und Osterferien wird es geöffnet. Die Wasserrutsche ist in den Ferien, aber auch an den Wochenenden in Betrieb. Die Sauna bleibt vorerst ganz zu. Im Mai soll darüber beraten werden, wie es weitergeht. Eine alternative Variante, wonach das Bad insgesamt nur noch in den Ferien öffnet, wurde rasch verworfen. Um Schäden zu vermeiden, müsse immer ein gewisser Grundbetrieb aufrecht erhalten werden, machte Hechenberger deutlich. Noch zu klären ist, wie mit dem Schul- und Vereinssport sowie Kursangeboten verfahren werden soll. Bürgermeister Alfons Haf setzt hier auf eine Absprache mit dem Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang. Es solle immer mindestens eines der beiden Bäder geöffnet habe. Mit der Außerfernbahn sei das Nesselwanger Bad auch für nicht Motorisierte aus Pfronten gut zu erreichen. Weitere Sparmaßnahmen wie ein Absenken der Temperatur in den Umkleiden sowie die Erhebung einer Energiepauschale zusätzlich zum Eintritt sollen Geschäftsführer und Betriebsleiter klären.

TENNISHALLE Die Temperatur in der Halle kann auf bis zu 16 Grad sinken. Das sei für die Sportler und den Erhalt der Gebäudesubstanz ausreichend, erklärte Hechenberger. Weitere Maßnahmen wie das Einschalten der Hallenbeleuchtung nur zu gebuchten Spielzeiten, ausschließliches Stoßlüften und ein energiebewusster Heizungsbetrieb sollen die Verantwortlichen vor Ort prüfen und umsetzen.

EISHALLE Sofort nach Ende der Spielsaison des EV Pfronten Mitte März endet künftig die Eiszeit. Die Saison beginnt am 1. September – Sommereis gibt es künftig nicht mehr. Die im Sommer dieses Jahres wegen Lieferengpässen verschobene Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik soll im kommenden Frühjahr und Sommer nachgeholt werden.

SKIZENTRUM Die Beschneiung des Standardlifts wie vorgeschlagen, komplett auszusetzen, lehnte der Gemeinderat ab. Schließlich werde zumindest ein Teil der Piste für das Training von Vereinen gebraucht und bringe der Standardlift das meiste Geld. Die Lifte laufen nur noch bis 16 statt bis 16.30 Uhr und die Flutlichtzeiten rücken eine Stunde nach vorne auf 16 bis 18 Uhr, um noch möglichst viel Tageslicht nutzen zu können. In den Ferien leuchten die Lampen nur noch vier Mal pro Woche, außerhalb sogar nur noch zwei Mal.

NACHTLOIPE Die Laternen auf dem TSV-Gelände sollen nur noch für das Training des Skiclubs von diesem selbst angeschaltet werden. Zu diesen Zeiten steht die Loipe dann allen zur Verfügung.