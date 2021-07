Schüler bauen neue Häuser für Mauersegler in Füssen

Wenn die Kirche Zu den Acht Seligkeiten in Füssen abgerissen wird, verlieren die Mauersegler dort eine Nistmöglichkeit. Deshalb sollen sie umziehen. Wie ein Projekt zwischen Landesbund für Vogelschutz und Mittelschule dabei helfen soll

Die Mauersegler unter dem Dach der Füssener Kirche Zu den Acht Seligkeiten bekommen immer wieder Gnadenfristen. Der Abbruch des Gotteshauses wurde bereits mehrfach verschoben. Zuletzt wurde Februar 2022 als frühestmöglicher Termin genannt. Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) freut das: „So kann Füssens größte Mauerseglerkolonie auch heuer wieder ihre Brut unter dem Kupferdach der Kirche störungsfrei hegen und pflegen. Aber der Countdown läuft“, weiß er. Deshalb arbeitet er schon eine ganze Weile an alternativen Brutmöglichkeiten für die Vögel. Eine wichtige Rolle spielen dabei Schüler der Anton-Sturm-Mittelschule in Füssen.

Sie bauen im Werkunterricht Nistkästen für die Mauersegler, die an Wohnblocks neben der Kirche angebracht werden sollen, wenn diese abgerissen wird. Begonnen hat dieses Projekt bereits 2018 in Kooperation mit Pfarrer Frank Deuring, der Umweltbeauftragten der Diözese Augsburg und dem Lehrer Wolfgang Bader. Er und Griegel hatten schon früher Kontakt, weil die Mittelschule unter anderem bereits 2015 bei den LBV-Sammelwochen Spenden für den Verband gesammelt und das beste Ergebnis in ganz Bayern erzielt hat.

Aus pädagogischer Sicht toll

„Aus pädagogischer Sicht ist das Nistkasten-Projekt für die Schüler toll, weil sie dabei etwas herstellen können und sehen, was daraus wird“, sagt Bader. Allerdings lag die ganze Sache wegen Corona nach dem Start zunächst eine ganze Weile auf Eis. Erst jetzt, nach dem Ende von Lockdown und Homeschooling, konnte sie weiterverfolgt werden – zum Teil mit anderen Schülern als am Anfang und unter der Federführung von Werklehrer Robin Schmitt. „Wir haben den Auftrag und den Bauplan bekommen“, berichtet er. Es passe gut in den Werkunterricht, weil die Schüler dabei viele verschiedene Aufgaben erfüllen müssen – zum Beispiel anreißen, anzeichnen, sägen und schrauben.

Acht Nistkästen unterteilt in je vier Bruthöhlen sind das Minimum, das die Schüler laut Schmitt in zwölf Unterrichtsstunden in Gruppenarbeit fertigen wollen. Möglicherweise aber werden es mehr, denn die Achtklässler Max (15 Jahre), Elias (14 Jahre) und Christopher (14 Jahre) sind bereits bei Kasten zwei und drei, erzählen sie. „Sie sind leicht zu machen“, sagt Elias und Christopher ergänzt: „Es ist alles aus Rohholz. Da soll es nicht so perfekt sein, wie wenn das Holz gehobelt ist und am Ende alles glatt sein muss.“ Das Projekt an sich finden die Drei gut. „Die Mauersegler brauchen auch einen Platz. Wenn sie aussterben, ist das blöd. Dann gibt es wieder eine Art weniger. Ich finde es gut, dass wir helfen können, ihnen neue Häuser zu bauen“, sagt Christopher.

Auch Noah, Fabian und Max (alle 14 Jahre) von einer anderen Werkgruppe finden es „eine gute Sache, die Mauersegler zu retten. Sie sterben sonst vielleicht aus“. Insgesamt bauen sie bereits sechs Unterrichtsstunden an ihrem Vogelhaus und es „macht Spaß“, sagen sie. Erst wurden die Eingänge in der vorderen Holzplatte herausgefeilt, dann das Hinterteil und der Boden gesägt und alles zusammengeschraubt. Anschließend kommt noch ein Deckel, umhüllt mit Dachpappe oben drauf.

Die Mauersegler zu retten, sieht Griegel als eine seiner Hauptaufgaben als Vogelschützer. Er sorgt sich besonders um die Füssener Kolonien, weil diese stark unter dem „70-prozentigen Rückgang der Insekten-Population und dem Mangel an Brutmöglichkeiten leiden“, erklärt er. Derzeit weiß er in Füssen von Mauersegler-Kolonien in der Kirche Zu den Acht Seligkeiten, am Bahnhof und in der Altstadt. Die Gruppe an der Kirche besteht aus sieben Tieren und sei die größte.

„Von den vier neben der Kirche befindlichen Wohnblöcken freuen sich die Einwohner von drei, den Mauerseglern ein neues Zuhause bieten zu dürfen“, sagt Griegel. Benötigt werden circa zehn Nistkästen. „Immer wieder muss ich dabei betonen, dass Mauersegler an den Häusern keinerlei Kotverschmutzung erzeugen. Die Ausscheidungen der Jungvögel werden von den Eltern sorgfältig weggetragen“, berichtet der Vogelschützer.

Mit Lautsprechern angelockt

Er freut sich außerdem, dass er mit Franz Wiedemann einen weiteren Unterstützer gefunden hat. Dieser hat, wie berichtet, Nistkästen für Mauersegler an seiner neuen Wohnanlage bei der Tennishalle angebracht. Diese wurden laut Griegel vor einer Weile mit einem kleinen Lautsprecher versehen, der einen Lockruf für Mauersegler gesendet hat. Mittlerweile seien die Geräte wieder demontiert, da sich die Vögel sonst beim Brüten gestört fühlten.

Solche Lautsprecher sind laut Griegel nur in Ausnahmefällen erlaubt. Denn damit werde auch Missbrauch getrieben – zum Beispiel durch illegale Vogelfänger. An dem Wohngebäude aber befürwortete Griegel die Geräte, weil „sie dort als Hilfe für die Vögel gedacht waren“ und die Tiere dadurch tatsächlich zu den Nistkästen gelockt worden seien und diese genauer inspiziert hätten.