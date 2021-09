Schülersprecher des Gymnasiums Hohenschwangau: Optimistisch ins neue Schuljahr

Der Schülersprecher hofft auf Präsenzunterricht. Was er an der Politik kritisiert, wo er Verständnis hat und was ihm Sorgen bereitet.

13.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

An den Schulen in Bayern kehrt nach den Sommerferien wieder Leben ein. Am heutigen Dienstag beginnt das nächste Schuljahr und die Frage, die im Raum steht ist: Wird es ein besseres Jahr als das vergangene? Denn kaum ein Bereich hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Home-Schooling, Quarantäne, lernen unter erschwerten Bedingungen) so mitbekommen wie Schüler, Lehrer und Eltern. Der Schülersprecher des Gymnasiums Hohenschwangau, Kilian Klughammer, wünscht sich, das kommende Schuljahr wieder „normaler“ zu verbringen.