Schülerzeitung aus Halblech gewinnt Preis: „Kinder stehen hier an erster Stelle“

Die Grundschule Halblech hat mit ihrer Zeitung „Halblächeln“ den ersten Platz des Wettbewerbes „Blattmacher“ belegt. Wie die Jury ihre Entscheidung begründet.

17.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Treffen sich Auge und Bein. Sagt das Auge: „Ich geh jetzt!“ Sagt das Bein: „Das will ich sehen!“ So schreibt es Magdalena auf Seite 34 der Schülerzeitung der Grundschule Halblech. Auf dieser Seite sind die Lieblingswitze der Klassen 3 K und 4 K abgebildet. Im „Halblächeln“ geht es aber nicht nur um Witze. Es werden unter anderem auch die Themen Referate zu Haustieren, Visionen der Schülerinnen und Schüler sowie Igelgeschichten aufgegriffen und ein Rückblick auf das Schuljahr gegeben. Nun hat die Schülerzeitung den ersten Platz des bayernweiten Schülerzeitungswettbewerbes „Blattmacher“ in der Kategorie Grundschule belegt.