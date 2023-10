Schädlingsbefall auf dem Füssener Waldfriedhof

Der "Buchsbaumzünsler" ist in Füssen entdeckt worden. Befallene Pflanzen sind an braunen Stellen zu entdecken. Was mit diesen Buchsbäumen zu tun ist.

07.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der vor wenigen Jahren aus Asien eingeschleppte Schädling „Buchsbaumzünsler“ hat die Buchsbäume des Waldfriedhofs in Füssen befallen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Schädling, der sich ausschließlich von den Buchsbäumen ernährt, könne sich in der Region optimal vermehren, da er keine natürlichen Feinde habe. Der Befall lässt sich außen am Buchsbaum durch braune Stellen erkennen, die verbrannten Blättern ähneln. Die Raupen des Falters ernähren sich von der kompletten Buchspflanze, die sie bis auf das Holz herunterfressen. Dadurch stirbt die komplette Pflanze ab.

Befallene Bäume in Restmülltonnen entsorgen

Die Friedhofsverwaltung bittet die Bevölkerung darum, die befallenen Bäume in den bereitgestellten Restmülltonnen zu entsorgen und keinesfalls in die Grünabfälle zu werfen. Außerdem wird darum gebeten, die Buchsbäume bei der Entsorgung in eine fest verschlossene Plastiktüte zu packen. Die Entsorgung in den Grünabfällen wird nicht empfohlen, da die Raupen in den Büschen überwintern und sich im nächsten Frühjahr weiter ausbreiten können. Auch die Stadt Füssen bekämpft die Ausbreitung des Falters, indem sie Alternativen pflanzt, an denen der Falter nicht interessiert ist. Die Maßnahmen sorgen dafür, dass sich der Falter nicht in anderen Regionen verbreitet und die Vermehrung weitestgehend eingedämmt werden kann.

Vögel kommen auf den Geschmack

Vielleicht hilft auch die Natur: Zwar stimmt die Aussage der Stadtverwaltung, dass der Anfang dieses Jahrhunderts in Deutschland eingeschleppte Buchsbaumzünsler zunächst keine natürlichen Feinde hatte. Mittlerweile wird laut mehreren Quellen vermehrt beobachtet, dass heimische Vogelarten wie Spatzen, Kohlmeisen und Buchfinken sowie mehrere Wespenarten befallene Buchsbäume gezielt aufsuchen und die Raupen verzehren.

Für weitere Informationen zum Schädling und dessen Bekämpfung empfiehlt die Stadtverwaltung die Website des bayerischen Landwirtschaftsministeriums: https://www.lfl.bayern.de/ips/kleingarten/050465/index.php