Wieder findet ein Stück Brauchtum nicht statt - Pfrontener Schalenggen-Rennen 2022 abgesagt

32. Pfrontener Schalengge-Rennen Traditionelles Hörnerschlittenrennen am Faschingssamstag: 2. März 2019. Traditionell stürzen sich am Faschingssamstag ab 12 Uhr bis zu 200 mutige Teilnehmer mit den als „Schalenggen“ bezeichneten hölzernen Hörnerschlitten im Pfrontener Ortsteil Kappel den 1.000 Meter langen Hang hinab. Mit diesen „Schalenggen“ genannten Großschlitten wurden früher Heu und Holz von den Bergwiesen und Bergwäldern in das Tal befördert. Schalengge, Tradition, Schlitten, Hörnersc