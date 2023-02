Schalengger in Pfronten: Es sieht gut aus für das Rennen

Die Strecke ist bereit, am Faschingssamstag werden zahlreiche Besucher in Kappel erwartet. Nicht nur Corona hatte für eine Zwangspause gesorgt.

10.02.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Nach dreijähriger Unterbrechung – einmal aus Schneemangel, zweimal wegen Corona – stehen die Chancen gut, dass in diesem Jahr am Faschingssamstag, 18. Februar, erstmals seit 2019 wieder das traditionelle Schalengger-Rennen in Pfronten-Kappel stattfindet. Eine Besichtigung der Strecke sei gut ausgefallen, sagte Wolfgang Bergmiller, Vorsitzender des Kappeler Schalengger Vereins, unserer Redaktion: „Wenn es nicht noch regnet oder deutlich wärmer wird, sollte es klappen.“ Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst am Mittwochabend.

Neue Lösung für Parkplätze

Nach der Zwangspause rechnet Bergmiller nicht nur mit zahlreichen Startern – 80 Anmeldungen liegen bereits vor, erfahrungsgemäß meldeten sich viele aber erst in der Woche vor dem Rennen an. Er erwartet auch ein großes Publikum. Beim bislang letzten Rennen vor vier Jahren hatten 2000 Zuschauende verfolgt, wie 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf ihren Schlitten zu Tal stürzten. Er habe auf jeden Fall schon viele positive Rückmeldungen erhalten, sagt Bergmiller. Mit einem nunmehr gemeindeeigenen Grundstück nahe der künftigen Rettungswache am nördlichen Ortsausgang habe man zudem eine große Fläche als zusätzlichen Parkplatz zur Verfügung.

"Originaler" ernnern an Ursprünge

Um 12 Uhr geht der erste Schlitten an den Start. Neben den Rennteilnehmern sind auch „Originaler“ dabei, die zeigen, wie früher Heu und Holz aus den Bergwiesen und -wäldern mit den Schalenggen genannten Schlitten zu Tal befördert wurden.

