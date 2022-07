Die Schatztruhe in Füssen: Ein Ort für alle Menschen

Die Kinder überzeugten die Besucher mit Singen, Tanzen und viel Lachen. Die Vorsitzende der AWO hebt zum Zehnjährigen den Grundsatz hervor.

13.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Füssen Singen, Tanzen, Lachen und Spielen waren bei der Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens des AWO-Kindertagesstätte „Schatztruhe“ in Füssen angesagt. Wie Kindergarten-Leiterin Angelika Küfner zur Einleitung des Nachmittags verriet, waren es rund 400 Kinder, die in diesen Jahren vom Kleinkind ins Schulalter hineinwuchsen und eine gute Zeit verbracht hatten. „Dabei hat sie unser Team mit Herzblut begleitet“ so Küfner.

Kinder tanzten zum Zehnjährigen des AWO Kindergartens Füssen etwas vor

Die Tänzer bekamen für ihre Einlage den verdienten Applaus der Eltern, Omas und Opas und von den Freunden. Eine Theatereinlage von zwei weiblichen Clowns mit „Der Geschichte vom Meer“ faszinierte ebenfalls.

Brigitte Protschka in ihrer Position als Landesvorsitzende der AWO Schwaben, aber auch des Kreises Ostallgäu und dem Ortsverein Füssen-Schwangau, stellte fest, wo AWO drauf steht, ist auch AWO drin: „Wir, das heißt also auch dieser Kindergarten, sind für alle offen – egal welche Hautfarbe, Religion oder Nationalität.“ Die Vorständin der Kinder- und Jugendhilfe Schwaben, Silke Scherer, dankte Angelika Küfner und ihrem Team dafür, dass alle mit unermüdlichem Einsatz die tägliche Herausforderung annehmen. Gleichzeitig dankte sie auch für Solidarität der Eltern, denn allen liege eine Sache am Herzen nämlich, dass es den Kindern gut geht.

Elternbeirat: Zuverlässige Partnerschaft

Für den Elternbeirat waren es Lisa Zeller und Anna Jahn, die sich für die zuverlässige Partnerschaft mit dem Kindergarten-Team bedankten. „Ohne euch wäre unser Familienalltag um einiges schwieriger und es ist vorbildlich, wie ihr den vielen Ansprüchen gerecht werdet – besonders in der Pandemiezeit habt ihr das gezeigt“, so Keller.

