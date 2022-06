Schausteller in Füssen mit Besucherandrang zufrieden

Nur die Abende im Füssener Festzelt könnten besser besucht sein. Noch bis Sonntag, 26. Juni, läuft das Volksfest.

20.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Mit dem Besuch auf dem Festplatz sind wir sehr zufrieden, der Zulauf ist gut.“ Über den Neustart des Füssener Volksfestes nach zweijähriger Corona-Zwangspause kann sich Veranstalter Bruno Noli nicht beschweren. Allerdings sei die Zahl der Besucher im Festzelt noch ausbaufähig, sagt der stellvertretende Vorsitzende des schwäbischen Schaustellerverbandes. Damit Festwirt Christian Papert mit seinem Zelt auch im nächsten Jahr nach Füssen kommt, laut Nolis Appell an die Füssener: „Kommt’s am Abend ins Festzelt“ – das lohne sich allein schon wegen der täglich auftretenden Bands, von denen die bisherigen Besucher begeistert waren.

Wie berichtet, ist das Füssener Volksfest mit einem neuen Konzept gestartet. Noch vielfältiger ist das Angebot für die Besucher – und ganz wichtig: Endlich ist durch das Familienunternehmen Papert auch wieder ein Festzelt ermöglicht worden. Allerdings litt der Betrieb bisher unter der Hitze der zurückliegenden Tage: Erst spät, wenn es etwas kühler wurde, seien die Gäste gekommen, hat Noli beobachtet. Vielleicht müssten sich die Füssener aber auch erst wieder daran gewöhnen, dass ein Festzelt zur Verfügung steht. Noli jedenfalls hofft, dass der Besucherandrang in den kommenden Tagen steigt.

Weit über einem Promille

Auf jeden Fall sollte man den gastronomischen Betrieb nicht so unterstützen, wie es ein 36-jähriger Füssener am Freitagabend tat. Denn das hat Folgen: Nachdem er dem Bier reichlich zugesprochen hatte, wollte der 36-Jährige nach Hause radeln. Doch hatte der Mann zu viel „getankt“. In der Herkomerstraße stieß er gegen einen geparkten Pkw. Da er einen Wert von weit über einem Promille pustete, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, teilt die Polizei mit. Der Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Vergünstigte Preise am Kindernachmittag

Bis Sonntag, 26. Juni, bietet sich noch die Gelegenheit zu einem Volksfest-Besuch. Am Dienstag, 21. Juni, findet um 12 Uhr zudem die Veranstaltung „Füssener Miteinand“ im Festzelt statt: Bürgermeister Maximilian Eichstetter lädt hier die Füssener zu einem Mittagstisch mit Musik und dem Austausch mit Lokalpolitikern ein. Vergünstigte Preise gibt es am Mittwoch, 22. Juni, beim Kindernachmittag. Der Tag der Betriebe (23. Juni) und ein Feuerwerk (24. Juni) runden das Programm ab.

