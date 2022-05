Schilder am Halblech rausgerissen: Sie wiesen auf Brutplätze seltener Vögel hin

Am Halblech wurden Schilder herausgerissen und zerstört, die auf Brutplätze seltener Vögel hinwiesen. Warum Menschen für die Tiere so gefährlich sind.

Auf den Kiesbänken am Halblech brüten wieder Flussregenpfeifer. Sie sehen dabei selbst fast aus wie Steine. Diese gute Tarnung brauchen sie, damit sie und ihre Brut nicht von Fressfeinden entdeckt werden, erklärt Tom Hennemann, Gebietsbetreuer Ostallgäuer Alpenrand. Was sie vor Bedrohungen aus dem Tierreich schützt, wird ihnen allerdings durch Menschen zum Verhängnis. Denn es kommt immer wieder vor, dass Spaziergänger und Badegäste die Gelege nicht bemerken und zertreten. Um auf die Flussregenpfeifer am Halblech aufmerksam zu machen, hat Hennemann im vergangenen Jahr Schilder aufgestellt. Diese Tafeln allerdings wurden von unbekannten Tätern jetzt zum Teil zerstört.

Zwei Schilder vermutlich ins Wasser geworfen

Zwei wurden laut dem Gebietsbetreuer ganz entfernt und vermutlich einfach in den Halblech geschmissen. Ein drittes wurde verbogen. Hennemann bedauert außerdem, dass sich manche nicht für die Hinweistafeln interessiert hätten. Sie hätten trotzdem unerlaubte Lagerfeuer auf den Kiesbänken gemacht und ihren Müll liegen gelassen. Sein Appell lautet daher: Doch mehr Rücksicht auf die Tierwelt – in diesem Fall die Flussregenpfeifer – zu nehmen und ihre Brutplätze nicht zu betreten. Es gebe von den Vögeln gerade mal noch um die 1000 Brutpaare in Bayern. Noch schlimmer sei es beim Flussuferläufer, von dem zuletzt bayernweit nur noch etwa 100 Paare gezählt wurden – zwei davon am Halblech.

Werden die Vögel am Halblech gestört, verlassen sie ihre Brut

Beiden Vogelarten gemein ist, dass nicht nur die Zerstörung der Nester ein Problem darstellt, sondern auch Störungen. Sie verlassen dann ihr Gelege. Kommen sie zu lange nicht zurück, kühlen die Eier aus und die Brut stirbt. „Daher ist Ruhe auf den Kiesinseln und entlang der Uferbereiche des unteren Halblechs enorm wichtig. Die Brutplätze befinden sich flussabwärts unterhalb der Kläranlage bis zur Mündung des Halblechs in den Premer Lechsee“, sagt Hennemann. Er bittet die Bevölkerung, diesen Bereich in der Zeit von Mitte April bis Ende Juli zu meiden. Oberhalb der Kläranlage gebe es gute Alternativen, um am Halblechufer spazieren zu gehen oder im Wasser zu planschen.

