Flussregenpfeifer brüten auf Kiesbänken. Dort verschmelzen sie optisch mit dem Untergrund. Das rettet sie vor Fressfeinden, aber nicht vor dem Menschen.

08.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wie ein Stein sieht der amselgroße, graue Flussregenpfeifer aus, wenn er bewegungslos auf seinem Nest kauert. Steinen gleichen auch seine Eier. Das muss so sein. Die Vögel brüten am Boden, auf Kiesbänken an Flüssen, und brauchen diese perfekte Tarnung, um zu überleben. Kommt jedoch der Mensch ins Spiel, kann ihnen genau das zum Verhängnis werden.