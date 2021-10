Schlägerei vor Füssener Disko

In Füssen ist ein Streit vor einer Disko eskaliert. Dabei zog ein Unbekannter einem 24-Jährigen eine Flasche über den Kopf.

31.10.2021 | Stand: 12:15 Uhr

In den Morgenstunden am Samstag, gegen 4.30 Uhr, ist es vor einer Füssener Diskothek in der Kemptener Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren stark betrunkenen jungen Männern gekommen. Dabei wurde laut Polizei einem 24-Jährigen, der den Streit einmischte, eine Flasche über den Kopf gezogen.

Dieser musste mit den Rettungsdienst in einem Krankenhaus behandelt werden. Die genauen Umstände konnten bislang noch nicht geklärt werden. Einer der Haupttäter flüchtete umgehend von der Tatörtlichkeit. Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Weitere Meldungen aus Füssen lesen Sie hier.