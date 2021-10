Schlechte Aussichten für Narren im Füssener Land

Veranstalter sind teilweise wenig optimistisch für Umzüge und Bälle in der kommenden Saison. Klar ist: Ohne Einschränkungen wird es kein buntes Treiben geben.

Von Marina Kraut

26.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Keine Bälle, keine Umzüge, keine Narren? Auch dieses Jahr droht der Fasching der Corona-Pandemie zum Opfer zu fallen. Zumindest in Schwangau ist die Entscheidung bereits gefallen: Auch in der kommenden Saison wird es weder Umzug noch die traditionellen Gunglhos geben. Zu unsicher ist den Veranstaltern die aktuelle Lage. Peter Reinelt, der Präsident des örtlichen Faschingsvereins, hatte bereits vor Wochen mitgeteilt, dass „eine enorm finanzielle Vorleistung bei nicht planbaren Veranstaltungen“ keine andere Entscheidung zulasse (wir berichteten). Eine nicht ganz so lange Vorlaufzeit hat die Planung des Faschings in Riedenam Forggensee. Deshalb wird laut dem Vorsitzenden des Faschingsvereins, Harald Sorgenfrei, auch erst im Januar entschieden, ob der Umzug und diverse Bälle stattfinden können. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse allerdings noch nichts abgesagt werden, erklärt Sorgenfrei und ergänzt: „Aber wer weiß, was in zwei Monaten ist.“ Denn ein Umzug unter der 3G oder sogar 2G-Regelung sei nur schwer vorstellbar und wohl kaum durchzuführen.