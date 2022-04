Ein Hauch von Viktualienmarkt: Schlemmermeyer eröffnet Filiale in Füssen

In der Hutergasse bietet Schlemmermeyer diverse Wurst-, Käse- und andere Spezialitäten an. Warum der Feinkosthändler ausgerechnet ins Allgäu expandiert.

„Oh, lecker!“ oder ein lang gezogenes „Mmh“ waren am vergangenen Mittwoch in der Füssener Hutergasse 3 immer wieder zu hören. Dort hat zwei Wochen nach der Schließung der Käseglocke ein neuer Feinkostladen eröffnet. Ab sofort bietet das Münchner Traditionsunternehmen Schlemmermeyer Spezialitäten aus dem Allgäu, Deutschland sowie dem Ausland an.

Auf rund 35 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es allerlei Wurst-, Schinken- und Käsespezialitäten. Auch frische Eier, Backwaren, Aufstriche und Co. stehen in der Filiale bereit. Außerdem bietet das Traditionsunternehmen eine umfangreiche Auswahl an Spezialitäten und Delikatessen aus dem In- und Ausland an. Zurzeit läuft beispielsweise eine Aktion mit Wurstwaren aus Südtirol. Der Fokus soll aber ebenfalls auf besonderen Produkten aus dem Allgäu liegen. „Wir bieten eine breit gefächerte Produktpalette“, sagt Schlemmermeyer Geschäftsführer Jürgen Krins.

Expansion ist seit 2019 geplant

Die Expansion ist bereits seit Längerem geplant. 2019 übernahm die Düsseldorfer Unternehmensgruppe 12.18. den Feinkosthändler und strebt seither weiteres Wachstum an.

Schlemmermeyer hat seinen Ursprung auf dem Viktualienmarkt

Schlemmermeyer gibt es allerdings schon deutlich länger. Seinen Ursprung hat die Traditionskette auf dem Münchner Viktualienmarkt – seit 1975 werden dort unter anderem Weißwürste und Leberkäse angeboten. Mittlerweile sind es 17 Standorte in ganz Deutschland, unter anderem auch in Berlin und Hamburg.

Füssen ist nach den drei Münchner Filialen allerdings erst der zweite Standort in Bayern. „Wir freuen uns, mit der Eröffnung einer Filiale in Füssen unsere Expansionspläne nun schrittweise realisieren zu können, um somit auch unser Engagement in touristischen Regionen zu erweitern“, sagt Krins.

Bei Schlemmermeyer in Füssen gibt es eine große Asuwahl an Wurstspezialitäten. Bild: Noa Hüper

Kommt Schlemmermeyer auch nach Oberstdorf?

Man plane noch 2022 zwei bis drei weitere Neueröffnungen in Deutschland – eventuell auch im Allgäu. Oberstdorf sei etwa eine Möglichkeit aber auch andere Orte in der Region stünden zur Debatte, so Krins.

Bei der Eröffnung im Ostallgäu waren sowohl Füssenerinnen und Füssener als auch einige Touristen vor Ort. Bei den meisten waren die zahlreichen Käsesorten gefragt. Über den Mittag kam zudem viel Laufkundschaft in den Laden und deckte sich mit frischen Salaten und selbst gemachten Süßspeisen oder etwas Herzhaftem von der heißen Theke ein. In Zukunft wird zusätzlich ein Mittagstisch angeboten werden. Dann soll es belegte Panini-Brötchen und Ähnliches geben – zum Mitnehmen oder zum Genießen auf den Sitzgelegenheiten vor der Filiale.

Unterstützung aus München

Jetzt steht für die Filiale aber erst einmal der erfolgreiche Start ins Tagesgeschäft im Vordergrund. Dafür sind neben den drei Mitarbeiterinnen, die von der Käseglocke übernommen wurden, in den nächsten Wochen auch zwei erfahrene Schlemmermeyer-Mitarbeiter aus München vor Ort, die mit Rat und Tat zur Seite stehen – etwa beim neuen Kassensystem. (Lesen Sie auch: Wie ein "Staubsauger" Füssen sauberer machen soll)

„Vieles muss sich in den nächsten Tagen noch einpendeln“, sagt der Geschäftsführer. Mit dem Start seien er sowie seine Mitarbeiterinnen aber schon sehr zufrieden.

