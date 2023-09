Schließung des PMG-Werks in Füssen: Das wurde bei der Betriebsversammlung besprochen

Die PMG Gruppe hat angekündigt, ihr Produktionswerk in Füssen zu schließen. Nun fand eine Betriebsversammlung für die Mitarbeiter statt.

06.09.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Es war ein Paukenschlag: Die PMG Gruppe schließt ihr Produktionswerk im Füssener Westen. Am Dienstag erfuhren die Mitarbeiter nun bei einer Betriebsversammlung, wie es für sie weitergeht. "Es liegt laut Arbeitgeber ein Sozialplan unterschriftsreif auf dem Tisch", berichtet Dietmar Jansen, Geschäftsführer der IG Metall Allgäu, im Gespräch mit unserer Redaktion. Er nahm selbst an der Versammlung teil. Allerdings verlässt sich Jansen nicht auf Zusicherungen des Arbeitgebers: "Ich habe bis Freitag, 10 Uhr, eine Frist gesetzt." Sei bis dahin nichts passiert, werde die IG Metall eigene Forderungen stellen und es könne zu Warnstreiks kommen. Eine Anfrage unserer Redaktion an PMG, wie es nun weitergeht, blieb bislang unbeantwortet.

Wie berichtet werden die Stellen der knapp 90 Mitarbeiter im Produktionswerk abgebaut. Die Türen schließen sich laut Jansen Ende März. Im Sozialplan sei vorgesehen, allen Mitarbeitern zu kündigen. Vorgesehen seien Abfindungen, gestaffelt nach verschiedenen Kriterien wie Alter. Zudem soll es eine Transfergesellschaft geben, die so funktioniere: Die Angestellten erhalten dort einen befristeten Arbeitsvertrag mit einem Transfer-Kurzarbeitergeld, das "genauso hoch ist wie das normale Kurzarbeitergeld", plus eine Aufzahlung des Arbeitgebers. Der Vorteil: Die Mitarbeiter seien so noch nicht arbeitslos. Außerdem kämen Betroffene "innerhalb eines Tages" aus dieser Gesellschaft heraus, wenn sie eine Anschlusstätigkeit finden.

IG Metall: PMG in Füssen "stirbt seit Jahren vor sich hin"

Sollte bis Freitag kein Sozialplan unterschrieben sein, werde er den Arbeitgeber auffordern, dass es eine solche Transfergesellschaft gibt. Das enge Zeitfenster begründet Jansen damit, dass die Mitarbeiter ein Recht darauf hätten, nun endlich zu erfahren, wie es für sie weitergeht. Mit seiner Kritik an dem Unternehmen hält er sich weiter nicht zurück: PMG "stirbt seit Jahren vor sich hin". Das Füssener Unternehmen äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht.