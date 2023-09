Schließung des Produktionswerks: PMG in Füssen stimmt Sozialplan zu

Bis Freitag hatte PMG in Füssen Zeit, einem Sozialplan zuzustimmen. Jetzt hat sich das Unternehmen entschieden, wie es weiter vorangeht.

08.09.2023 | Stand: 14:29 Uhr

Nach der angekündigten Schließung des Produktionswerks der PMG Gruppe in Füssen ist nun klar, wie es für die Mitarbeiter vorerst weitergeht: Das Unternehmen habe dem vorgelegten Sozialplan zugestimmt, berichtete am Freitag Dietmar Jansen, Geschäftsführer der IG Metall Allgäu, im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit sei auch fix, dass das Werk Ende März 2024 schließe, sagt Jansen. PMG selbst äußerte sich bislang nicht zum Sozialplan.

Mitarbeiter von PMG in Füssen erhalten befristete Verträge für neun Monate

Das Vertragswerk enthält mehrere Reglungen: So erhalten alle 90 Angestellten, deren Stellen abgebaut werden, eine Abfindung. „Die ist ordentlich und nicht am unteren Level“, lobt Jansen. Zudem gibt es eine Transfergesellschaft, die so funktioniere: Die Angestellten erhalten dort einen befristeten Arbeitsvertrag für neun Monate mit einem Transfer-Kurzarbeitergeld, das genauso hoch sei wie das normale Kurzarbeitergeld. Zudem gibt es eine Zuzahlung des Arbeitgebers. Wer diese Gesellschaft nutzt, für den zahlt die PMG-Gruppe in Füssen auch pro Mitarbeiter 3000 Euro für eine Weiterqualifizierung.

Alles in allem sei das ein ordentliches Paket, sagt Jansen. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass 90 Stellen wegfallen – „und das ist schlecht“.