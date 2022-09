Prospekt preist Premium-Immobilie an - Steht dieses Allgäuer Luxus-Schloss zum Verkauf?

Für Verwirrung in Schwangau sorgt derzeit ein Prospekt, der per E-Mail verschickt wurde: Demnach steht ein Luxus-Schloss zum Verkauf. Aber stimmt das wirklich?

16.09.2022 | Stand: 14:39 Uhr

Große Verwirrung in der Ostallgäuer Gemeinde Schwangau: Ein Luxus-Makler aus Starnberg bietet "ein Schloss vor einer grandiosen Opernkulisse. Prachtvoll, spektakulär, verzaubernd“ in einem Immobilien-Inserat an, das er per E-Mail an ausgewählte, gut betuchte Kunden verschickt hat. Das berichtet unter anderem die tz. Wie das Schloss heißt, verrät der exklusive Newsletter zwar nicht. Doch gemeint ist damit nichts anderes als Schloss Bullachberg bei Hohenschwangau, was die 32 beigefügten Fotos zeigen. Außerdem fällt der Ausblick auf die berühmten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Aber will die Besitzerin wirklich verkaufen?

Elisabeth von Elmenau kaufte 2012 Schloss Bullachberg von Porsche

Erstmal der Reihe nach: Das um die Jahrhundertwende erbaute Schloss Bullachberg hat 19 Räume auf sechs Ebenen und eine Gesamtfläche von rund 1300 Quadratmetern. 2006 erwarb der Automobilhersteller Porsche das Schloss, es sollte ein Luxushotel samt Golfplatz entstehen. Doch der damals neue Porsche-Vorstand verwarf diese Pläne und verkaufte das Grundstück 2012 an Elisabeth von Elmenau. Dem Vernehmen nach betrug der Kaufpreis zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

Von Elmenau zog anschließend dort ein und restaurierte das Baudenkmal mit Kapelle, Stall und Reitplatz. Sie bekam dafür 2017 und 2020 Denkmalpreise. Neben ihrer ökologischen Landwirtschaft vermietet von Elmenau vier Ferienwohnungen sowie Veranstaltungsräume für Theater-Aufführungen oder Hochzeiten.

Lesen Sie auch: Für 10,9 Millionen Euro: Dieses Luxus-Chalet steht in Oberstdorf zum Verkauf

Das sagt Schwangaus Bürgermeister zu dem "Secret Sale"

Und nun will Elisabeth von Elmenau Schloss Bullachberg wieder verkaufen, wie der Starnberger Immobilienmakler behauptet? Bei der Gemeinde in Schwangau stieß der „Secret Sale“ auf Verwirrung. Ebenso die Berichterstattung darüber, erklärt Bürgermeister Stefan Rinke gegenüber unserer Redaktion. Denn dass das Schloss verkauft werden soll, war ihm neu. Sein Anfangsverdacht, der Verkauf müsse „eine Ente sein“, hat sich dann auch bestätigt: „Und zwar voll und ganz.“ Rinke weiß mittlerweile: „Es gibt keine Verkaufsabsicht.“

Lesen Sie auch

Schwangau macht die Lichter aus Warum Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau nachts nun dunkel bleiben

Die Gemeinde habe ein gutes Verhältnis mit von Elmenau, man arbeite immer wieder zusammen. Im Moment beispielsweise bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Auch deshalb war Rinke von dem Vorstoß des Verkaufs überrascht. Mittlerweile, erklärt der Schwangauer Rathaus-Chef, habe sich der Vorfall aufgeklärt. Jetzt sei von der Eigentümerin eine Medien-Rechtsanwältin eingeschaltet worden, die die Angelegenheit aufklären soll. Für Rinke ist der Secret Sale damit auch erledigt. „Das ist nun eine Privatangelegenheit“, sagt er. Die Kommune stehe damit nicht mehr in Verbindung.

"Immobilie des Jahres": Warum verschickt Makler das Angebot?

Auch Eigentümerin Elisabeth von Elmenau lässt über ihre Anwältin jegliche Verkaufsabsicht dementieren. Aber warum schickte dann der Makler das Immobilien-Inserat per E-Mail an mehrere Kunden? "Die Eigentümer denken zurzeit nicht über den Verkauf nach, kamen aber mit der Bitte auf uns zu, den Markt mit dem Secret Sale einmal zu testen", sagt Oliver Herbst von der Starnberger Firma Immovision gegenüber der tz. Die Eigentümerin würde nur bei einem exorbitanten Preis gegebenenfalls doch noch über einen Verkauf nachdenken.

Ein Käufer würde sich aber wohl finden, trotz der derzeit hohen Energiepreise. Der Verkauf solcher Premium-Luxus-Immobilien laufe gut, sagt Herbst. Seine Firma habe derzeit vier Schlösser und zwei Burgen in Bayern zum Verkauf im Angebot.

Lesen Sie auch: Hier sind Immobilien im Allgäu besonders teuer