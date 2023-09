Bargeld und Bauchtasche: Mehrere Diebstähle am Schloss Neuschwanstein

Am Schloss Neuschwanstein trieben sich am Anfang der Woche offenbar mehrere Diebe umher. Die Polizei bittet um Hinweise - ein Paar wird bereits verdächtigt.

27.09.2023

Am Montag - und Dienstagnachmittag waren offenbar mehrere Diebe um das Schloss Neuschwanstein unterwegs. Drei Personen wurde Bargeld, das Smartphone oder die Tasche entwendet. Das teilte die Polizei mit.

Diebstahl am Schloss Neuschwanstein: Täter stehlen Bargeld, Smartphone und Kreditkarten

Einer 64-jährigen Frau wurde am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Marienbrücke Bargeld aus dem Rucksack gestohlen. Der Reißverschluss des Rucksacks, den die Frau am Rücken getragen hatte, stand plötzlich offen. Laut Polizei wurde der Rucksack vermutlich im Gedränge im Bus oder an der Haltestelle von einem unbekannten Täter geöffnet und das Bargeld aus dem Geldbeutel genommen.

Im Bereich der Marienbrücke wurde gegen 18 Uhr eine 31-Jährige bestohlen. Die Frau wurde von einem unbekannten Pärchen angesprochen. Wenig später stellte sie fest, dass ihr Smartphone, Kreditkarten und Bargeld fehlten. Die beiden Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: Der Mann ist 50 bis 60 Jahre alt, 185 cm groß, hat graue Haare und trug Wanderbekleidung und Wanderschuhe. Die Frau ist etwa 45 Jahre alt, hat braune gelockte längere Haare und trug ebenfalls eine Wanderhose.

Diebstahl in Toilette bei Neuschwanstein: Bauchtasche von Senior wird gestohlen

In einer Toilette beim Schloss Neuschwanstein hat ein unbekannter Täter die Bauchtasche eines 70-Jährigen Mannes gestohlen. Der Mann hat seine Bauchtasche kurz an einem Haken in der Toilette aufgehängt und dort vergessen. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, war die Tasche, in der sich Ausweise und Bargeld befanden, bereits verschwunden. Die Polizei Füssen bittet um Hinweise zu den Fällen oder Personen unter der Telefonnummer 08363/91230. Was Zeugenaufrufe der Polizei wirklich bringen, lesen Sie hier.

