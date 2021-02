Drei Millionen Euro investiert Geschäftsführer Andreas Helmer in seinen Betrieb. Die Tourist Information und ein Radgeschäft ziehen dort ein. Eine Win-Win-Situation?

12.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Drei Millionen Euro investiert Geschäftsführer Andreas Helmer in das Schlossbrauhaus in Schwangau. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, denn zukünftig soll dort mehr geboten werden: Das Brauhaus will einen Bier-Erlebnis-Pfad anbieten, außerdem ziehen die Tourist Information und ein Fahrradgeschäft in die Räumlichkeiten ein. Der Umzug war auch Thema während der Gemeinderatssitzung.