Schmähplakate gegen SPD-Vorsitzende in Füssen: "Das hat eine neue Dimension"

Unbekannte haben in Füssen-West Plakate an einem Zaun angebracht, die die SPD-Vorsitzende

14.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine spürbare Polarisierung in der Gesellschaft war während des bayerischen Landtagswahlkampfes zu spüren. Nun ist der Urnengang gelaufen - doch manches wirkt offenbar immer noch nach: Denn am Zweitwohnsitz von Füssens SPD-Vorsitzender Regina Renner wurden in Füssen-West sechs Schmähplakate angebracht, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Darauf war unter anderem zu lesen: ‚Der größte Lump im ganzen Land ist der Denunziant.‘ Kritik sei sie gewöhnt - doch das habe eine neue Dimension: "Hier geht es um den Eingriff ins Private." Deshalb wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Füssens Polizeichef Edmund Martin bestätigt, dass Ermittlungen laufen. Die Kripo sie auch eingebunden. Er ergänzt, er könne sich an keinen vergleichbaren Vorfall erinnern, das sei "nicht alltäglich".

SPD-Vorsitzende in Füssen: "Die Jugend muss Demokratie erlernen"

Renner beobachtet "mit Sorge, wie selbst bei der Jugend offenbar immer stärker populistische und rechte politische Diskurse verfangen." Es gibt aus ihrer Sicht einen hohen Nachholbedarf, was die politische Bildung in Deutschland betrifft, gerade in Schulen. "Die Jugend muss Demokratie erlernen – da wurde in der Vergangenheit einiges verschlafen."