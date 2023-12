Schneemassen sorgen für Chaos im Füssener Land

Der heftige Wintereinbruch legt den Verkehr lahm. Bäume stürzen auf Straßen und Autos. Bauhof und Straßenmeisterei sind pausenlos im Einsatz.

03.12.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Da rieb sich mancher ungläubig die Augen, als er Samstagfrüh aus dem Bett gestiegen war: Schnee war massenhaft in der Nacht zuvor über dem Füssener Land gefallen. Bereits am Freitagnachmittag hatte es angefangen, ergiebig zu schneien. Schon am Abend herrschten teils sehr widrige Bedingungen auf den Straßen im südlichen Ostallgäu. Der heftige Wintereinbruch hielt die Polizei ordentlich auf Trab, wie Füssens Polizeichef Edmund Martin unserer Redaktion berichtete. In einem Verbrauchermarkt in Lechbruck waren Schneeschaufeln am Samstagmittag ausverkauft: Laut einer Verkäuferin gingen sie weg wie warme Semmeln. Die Busunternehmen RVA und RBA stellten am Samstag den Betrieb ein und fuhren erst ab Sonntagfrüh wieder.

Ab Freitagnachmittag beschäftigte der andauernde Schneefall sämtliche Einsatzkräfte im südlichen Ostallgäu rund um den Forggensee. Es gab mehrere Unfälle. Der Großteil der Arbeit bestand laut Polizei darin, umgestürzte Bäume und größere Äste von den Straßen zu beseitigen. 21 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, die die Fahrbahn blockierten, liefen bei der Einsatzzentrale und der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein. Manche Straßenabschnitte mussten komplett gesperrt werden. Ein Baum stürzte auf den Pkw eines 33-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Durch die zahlreichen Fahrten von Schneepflügen wurden auch geparkte Autos beschädigt wie in der Tiroler und Von-Freyberg-Straße in Füssen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Auch die Polizei selbst war Samstagfrüh von den widrigen Bedingungen betroffen: Für kurze Zeit fiel der Strom aus – was jedoch ohne Einschränkungen des Betriebs blieb.

Sattelschlepper kommt in Pfronten bei Schneeglätte von der Straße ab: Aufwendige Bergung

In Pfronten rutschte am Freitagnachmittag ein Sattelschlepper einen Abhang hinunter. Der 53-jährige Fahrer wollte nach dem Beladen vom Rehbichler Weg in Richtung Füssener Straße fahren. Da die Straße jedoch schneebedeckt war, kam er die Steigung nicht hinauf. Daraufhin entschied er sich, in die andere Richtung – also Rehbichl – zu fahren. Er folgte der Straße immer weiter bis zur Ortsverbindungsstraße nach Schweinegg. Dabei übersah er eine Linkskurve und rutschte mit seinem Lkw etwa 50 Meter weit über ein Feld einen Abhang hinunter. Dort blieb er dann liegen und musste durch ein Abschleppunternehmen mit erheblichem Aufwand geborgen werden. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein hoher Flurschaden im vierstelligen Bereich. Auch auf der Staatsstraße zwischen Lechbruck und Roßhaupten kam am Samstag ein Lkw von der Straße ab.

Der Bauhof in Füssen war im Dauereinsatz nach dem heftigen Wintereinbruch. Viele Bäume brachen um. Bild: Stadt Füssen

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter berichtete am Samstagvormittag von Neuschneemengen zwischen 40 und 60 Zentimetern – je nach Stadtteil. In Weißensee seien es teils sogar 80 Zentimeter gewesen. Der Bauhof sei seit 3 Uhr morgens „mit allem, was Räder und Beine hat, unterwegs. Sogar ausgemusterte Fahrzeuge wurden reaktiviert“. Stellenweise gerieten aber sogar die Bauhof-Mitarbeiter wegen der Schneemassen in Schwierigkeiten: Ein Traktor musste in Weißensee geborgen werden, weil er im Graben lag, und ebenso ein „Schmalspurer“, der im Venetianerwinkel eine Böschung hinababgerutscht war. „Allen Respekt, was unsere Jungs ohne Pause leisten“, lobte Eichstetter.

Straßenmeisterei Marktoberdorf und Bauhof Füssen sind ununterbrochen unterwegs

Auch die Fahrzeuge der Straßenmeisterei Marktoberdorf – insgesamt zwölf große Winterdienst-Lwk – waren seit Freitag um 15.30 Uhr ununterbrochen auf den Staats- und Bundesstraßen im Ostallgäu unterwegs, berichtete Dienststellenleiter Erwin Möggenried. „In dieser Zeit sind etwa 750 Tonnen Salz und 200.000 Liter Salzlauge ausgebracht worden. Dazu sind etwa 6500 Winterdienstkilometer im Streu- und Räumeinsatz notwendig geworden“, berichtete Möggenried am Sonntag. Es sei alles eingesetzt worden, um den Verkehrsteilnehmern eine bei diesem sehr starken Schneefall sichere Fahrbahn zu gewährleisten. „Grundsätzlich war die Nutzung der Staats- und Bundesstraßen im Bereich der Straßenmeisterei Marktoberdorf ohne Schneeketten möglich“, bilanzierte Möggenried.

Die Tegelbergbahn Schwangau ist aktuell geschlossen - aber nicht wegen des Schneefalls

Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke teilte am Sonntag mit, die Gemeinde habe den Rohrkopfweg, die Fürstenstraße und die Jugendstraße wegen Lawinengefahr gesperrt. Auch die Tegelbergbahn ist aktuell geschlossen – allerdings wegen der jährlichen Herbstrevision. „Es gibt auch viele Schneebrüche. Ansonsten funktioniert der Winterdienst geordnet“, teilte Rinke weiter mit.

Viele Fotos und weitere Infos zum Schneechaos im Allgäu gibt es auch hier