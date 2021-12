Glasfaserkabel für über 600 Adressen - So will Füssen für schnelles Internet sorgen

In Füssen könnte es bald schnelleres Internet geben. Doch nicht jede Adresse ist förderfähig. So will die zum Sparen gezwungene Stadt das Projekt finanzieren.

16.12.2021 | Stand: 18:29 Uhr

In naher Zukunft könnte es für viele Haushalte in Füssen schnelleres Internet geben. Die Stadt plant nämlich, den Ausbau der Infrastruktur anzuschieben. Die Schlüsseltechnologie heißt „Fibre to the Home“ (FTTH). Glasfaserleitungen sollen also nicht wie gewohnt nur zum Verteilerkasten, sondern direkt in die Wohnung der Bürgerinnen und Bürger gehen. Bislang führen klassischerweise oft noch Kupferkabel in die eigenen vier Wände. Doch Glasfaser ist umweltfreundlicher, da es keiner externen Stromversorgung bedarf, weniger störungsanfällig und schneller als Kupfer ist. Um das millionenschwere Projekt überhaupt stemmen zu können, will die Stadt Füssen ein überaus attraktives Förderprogramm des Bundes anzapfen.