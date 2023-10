Schnelles Internet: Rieden am Forggensee will Ausbau vorantreiben

Seit diesem Jahr gibt es neue Fördermöglichkeiten für schnelles Internet. Das will die Kommune nutzen. Doch die Rahmenbedingungen erschweren die Antragstellung.

18.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Seit Januar sind beim Breitbandausbau auch Haushalte in Kommunen förderfähig, die mindestens 100 Mbit pro Sekunde im Download aufweisen. Hier geht es konkret um den flächendeckenden Ausbau von sogenannten Gigabit-Netzen. Das Thema war nun im Gemeinderat Rieden am Forggensee auf der Tagesordnung. Auf Grundlage des Gremiumsbeschlusses im Juli dieses Jahres wurden in der Bestandsaufnahme sämtliche potenziellen Adressen im gesamten Gemeindegebiet ermittelt. Danach wurde das Markterkundungsverfahren von August bis September durchgeführt. Eine Abstimmung wegen einer Notwendigkeit der einzelnen Anschlüsse sei bisher noch nicht erfolgt, hieß es in der Sitzung. Die Freigabe des finalen Erschließungsgebiets erfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Da die zu erwartende Wirtschaftlichkeitslücke laut Grobkalkulation der Breitbandberatung Bayern GmbH gut 500.000 Euro betrage, will die Gemeinde nun auch die Bundesförderung in Anspruch nehmen, die etwa 50 Prozent der Kosten ausmache. Außerdem bewirbt sich die Gemeinde um eine 40-prozentige Förderung des Freistaats.

Wenn Fördertopf für Rieden am Forggensee leer ist, muss Antrag im April neu gestellt werden

Die zur Antragstellung nötigen Vorbereitungen nahmen so viel Zeit in Anspruch, dass die Fristen, die von der Bundesregierung zur Beantragung vorgegeben sind, kaum einzuhalten schienen. Denn bereits Mitte Oktober muss der Antrag mit allen Plänen und Beschlüssen per Post in Berlin vorliegen. Weil der Beschluss zum Vorhaben erst jetzt gefasst werden konnte, war im Gemeindehaus Eile geboten. Sollten die Unterlagen nicht fristgerecht in Berlin vorliegen, könnte die Kommune erst wieder im April den Förderungsantrag stellen. Trotz all der Eile gibt es keine Garantie, dass Rieden den Zuwendungsbescheid auch erhält, auch bei pünktlichem Eingang der Unterlagen. Wenn der Fördertopf bis zur Entscheidung der Behörde für Rieden leer ist, wird zum jetzigen Termin kein Zuwendungsbescheid mehr vergeben und die Gemeinde müsste den Antrag erneut im April stellen.