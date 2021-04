Schon wieder: Unerlaubtes Feuer und Parkverstöße im Landschaftsschutzgebiet

Das Wetter ist gut, die Menschen zieht es nach draußen - und das bedeutet viel Arbeit für die Polizei. Im Raum Füssen gab es Verstöße im Landschaftsschutzgebiet.

25.04.2021 | Stand: 13:33 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wurde am Samstagmittag im Klettergarten am Ziegelwies eine Feuerstelle festgestellt, die von einem Familienvater beaufsichtigt wurde. Da es sich bei dem Gebiet um ein Landschaftsschutzgebiet handelt und in diesem nur an ausgewiesenen Plätzen Feuer gemacht werden darf, wurde der 50-Jährige Familienvater von den Beamten angewiesen, das Feuer zu löschen.

Parkverstöße am Schwansee und in Halblech

Am Samstag gab es außerdem Parkverstöße im Landschaftsschutzgebiet am Schwansee sowie im Deutenhauserweg in Halbech, berichtet die Polizei. Demnach parkten die betroffenen Personen im Landschaftsschutzgebiet auf nicht ausgewiesenen Parkflächen.

Alle betroffenen Personen erwartet nun eine Anzeige gegen das Bayerische Naturschutzgesetz.