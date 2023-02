In Lechbruck hat sich ein Schreiner mit einer Kreissäge in die Hand gesägt.

01.02.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Ein Schreiner hat sich in Lechbruck in die Finger gesägt. Laut Polizei war der 45-Jährige am Dienstagnachmittag dabei, eine Verkaufstheke zu errichten. Er sägte mit einer Kreissäge an einer Holzverkleidung. Dabei geriet er mit seiner rechten Hand an das Sägeblatt.

Schreiner sägt sich in Lechbruck in die Fingerkuppe

Er sägte sich in die Fingerkuppe. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

