Schüler in Füssen helfen Kindern mit Kochrezepten

Füssener Gymnasiasten unterstützen mit dem Erlös aus einer Kochbuch-Aktion die Partnerschule in Bangladesch. Rezpte stammen aus Spanien und Lateinamerika.

07.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Stolz haben die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Spanische und lateinamerikanische Küche“ des Gymnasiums Füssen einen Scheck in Höhe von über 1500 Euro an Uwe Favero, Mitglied des Benefizteams der Schule, überreicht. Erwirtschaftet wurde das Geld durch den Verkauf eines Kochbuchs mit über 50 sorgfältig ausgewählten Rezepten aus der spanischsprachigen Welt, das die Teilnehmenden an dem Seminar innerhalb von zwei Schulhalbjahren mit viel Fleiß und Kreativität selbst entworfen haben.

Über 300 Exemplare wurden bestellt

Nach mehreren Monaten Teamarbeit im Online- und Präsenzformat und dank der Unterstützung mehrerer Sponsoren konnte das Kochbuch Anfang Dezember, gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten, an der Schule beworben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Von der Anzahl der Bestellungen waren alle Projektbeteiligten überwältigt: Über 300 Exemplare wurden innerhalb weniger Tage bestellt und im Anschluss von den Schülerinnen und Schülern ausgeliefert. Auf Wunsch des P-Seminars wurde der gesamte Gewinn jetzt an die Partnerschule des Gymnasiums in Bangladesch gespendet – ein großartiger Erfolg für die ganze Schulfamilie, wie es in der Pressemitteilung heißt.