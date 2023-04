Schüler und Lions organisieren Jugendkulturfestival in Füssen

Interessierte erhalten Anfang Juli die Chance zu einem Auftritt vor großem Publikum im Festspielhaus. Bei Workshops können Besucher selbst aktiv werden.

26.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche, wie es das in Füssen noch nicht gegeben hat“, soll es werden, das Jugend-Kultur-Festival Anfang Juli. „Es ist schon so lange nichts mehr für Kinder und Jugendliche in der Stadt passiert“, sagt Dr. Holger Hedderich. Mit seiner Idee einer großen Veranstaltung von und für Jugendliche hatte sich der Kinderarzt und Präsident des Lions-Clubs Füssen an Lehrer Uwe Favero gewandt – und siehe da: Der fand die Idee super und organisierte dafür noch rechtzeitig zum Schuljahres-Beginn im September ein Projekt-Seminar am Gymnasium Füssen.

Mehr als 1000 Mitwirkende und Gäste werden erwartet

Zwölf Schülerinnen und Schüler aus der Q 11 sowie zwei Lehrkräfte – neben Favero ist das Dorothea Schweiger – arbeiten dort in diesem Schuljahr an der Organisation des Festivals, das am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 18 Uhr dem Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ein buntes Treiben bescheren soll. „Wir rechnen mit deutlich mehr als 1000 Mitwirkenden und Gästen, Interessierten und Zuschauern und hoffen, dieses Jugend-Kultur-Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Mitwirkende werden zu lassen“, betonen die Organisatoren.

„Ich fand es cool, etwas mit anderen Jugendlichen für andere Jugendliche zu organisieren“, erklärt Jana Stempfle, warum sie sich gerade für dieses P-Seminar entschieden hat. Mehr als zehn Auftritte mit mehr als 200 Mitwirkenden aus verschiedensten kreativen Genres sind schon zugesagt. Viele junge Musiker locke die Aussicht, im Festspielhaus auf großer Bühne aufzutreten, erklärt die 17-jährige Füssenerin. Aber auch Kunst wird dort einem großen Publikum präsentiert.

Vereine werben um Nachwuchs

Vereine seien dankbar für die Möglichkeit, sich nach der Corona-Pandemie öffentlich vorzustellen und auf diese Weise vielleicht Nachwuchs zu gewinnen, hat Louis Jung beobachtet. Die Teilnehmenden des P-Seminars hätten sich gemeinsam überlegt, was alles unter den Begriff Kultur falle und die entsprechenden Vereine sowie Schulen angeschrieben und zu einer Teilnahme eingeladen, erzählt der 17-Jährige, der in Hohenschwangau wohnt. Zwar gab es einige Absagen, weil viele Schulen und Vereine eigene Sommerfeste feiern. Unter anderem der Trachtenverein Almrausch, die Harmoniemusik mit ihren Alphornbläsern, eine Sporttanzgruppe aus Sulzberg im Oberallgäu sowie eine Ballettschule aus Füssen haben aber bereits ihre Beteiligung am Jugend-Kultur-Festival im Juli zugesagt. Und als Knüller hat auch das Bundespolizeiorchester angekündigt, mitzuwirken und zum Abschluss des Festivals aufzuspielen.

Kreatives Potenzial entdecken

Bei Workshops sind aber auch interessierte junge Leute aufgerufen, ihr kreatives Potenzial zu entdecken: „Jugendliche sollen etwas ausprobieren können“, erklärt Lions-Vorsitzender Hedderich die Idee. Unter anderem können sie die Grundlagen des Rap-Gesangs, des DJ-Mixings, von Poetry Slams, im Tanzen, Theaterspielen oder in Graffiti/Streetart erlernen – und am Ende ihre Ergebnisse einem großen Publikum präsentieren. „Dank guter Kontakte zum Festspielhaus haben wir gute Konditionen bekommen“, freut sich Magdalena Plitzner (16) aus Füssen. Geschäftsführerin Birgit Karle nahm sich viel Zeit, um den Jugendlichen die Räume und Möglichkeiten des Festspielhauses vorzustellen und nun mit dem P-Seminar die Details für die große Veranstaltung abzusprechen. Sie und ihr Team seien für die Ideen und Anliegen der Jugendlichen sehr offen, freut sich Magdalena.

Viel Arbeit für die Gymnasiasten

Für die Mitglieder des P-Seminars bedeutet die Vorbereitung des Festivals unterdessen noch viel Arbeit: Sponsoren und Mitwirkende müssen gefunden, gemeinsam mit der Gastronomie des Festspielhauses für die Verpflegung der Festival-Besucher gesorgt, eine Tonanlage organisiert und der Instagram-Account @kulturfestgf gepflegt werden. Und noch viele weitere Details müssen beachtet werden, beispielsweise ob und wie Spendenquittungen für Unterstützer der Veranstalter ausgestellt werden können.

