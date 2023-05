Landkreis Ostallgäu investiert in Füssener Schulen

Der Landkreis investiert in die Erich-Kästner-Schule und die Berufsschule in Füssen. Viel Geld fließt in moderne Medientechnik. Welche Projekte sonst noch umgesetzt wurden.

04.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Derzeit werden an Ostallgäuer Schulen mehrere Dutzend Millionen Euro für Um- und Neubauten investiert (wir berichteten mehrfach). Da nimmt es Wunder, wie viel mit nur einer guten Million Euro an den beiden Füssener Schulen, der Erich-Kästner-Schule (EKS) sowie an der Berufsschule (BS), durch den Landkreis Ostallgäu als deren Sachaufwandsträger – vor allem im Bereich Medientechnik – geschaffen werden konnte. Landrätin Maria Rita Zinnecker und die beiden Schulleiter Angelika Oswald sowie Alfred Unsin gaben anlässlich des Abschlusses der Umbauarbeiten detaillierten Einblick und führten durch die ertüchtigten Schulräume.

Chancengleichheit in Füssen

Eine gute halbe Million Euro musste allein für die Brandschutzmaßnahmen im Berufsschultrakt abgezwackt werden. Die Erneuerung und Aufrüstung der Medientechnik auf einen digitalisierten Standard hält nicht nur der Schuleigner Landkreis für notwendig. Neben dem Leiter der Berufsschul-Außenstelle Füssen, Alfred Unsin, formulierte Angelika Oswald vom Sonderpädagogischen Förderzentrum Erich-Kästner-Schule folgendermaßen: Digitalisierung und Inklusion seien die zwei großen Herausforderungen der Schulentwicklung der vergangenen Jahre wie auch in der Zukunft. Diese beiden Grundpfeiler verändern die neue Schulkultur grundlegend. Das bedeute, dass der zusammen gefasste „Schlüsselbegriff Diklusion die Chancengleichheit und die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an Bildung in allen Schularten und an einer digitalen Gesellschaft“ verbessere.

Zehn Kilometer neue Datenkabel

Die Medientechnik an den beiden Schulen EKS und BS erforderte nach Demontage der alten jeweils rund zehn Kilometer neue Datenkabel. Installiert wurden Mediensäulen, eigene Unterverteilung, Datenschränke, Beleuchtung, Telefon- und Lautsprechernachrüstungen, Beamer, Dokumentenkameras und Steuerpanel. Der Umstieg von der Kreidetafel auf analoge Whiteboards war zunächst auch für Unsin ein emotionaler Verlust, wie er wehmütig eingestand. Dafür, dass sich alle Beteiligten dazu entschieden, nicht nur in den Ferien, sondern auch während der Schulzeit die Maßnahmen umzusetzen, dankte Unsin ausdrücklich allen Lehrern und am Projekt Beteiligten. Zum gesamten Ertüchtigungsprojekt der beiden Schulen bekräftigte Zinnecker im Hinblick auf die jungen Menschen: „Wir müssen jeden mitnehmen.“ Die Leiterin der Berufsschule Ostallgäu, Ulrike Devries, wollte mit dem Projekt des digitalisierten Klassenzimmers vor allem die Bildungslandschaft gestärkt sehen. Die duale Ausbildung sei für die Beziehung Betriebe – Berufsschule extrem wichtig.

Füssener Berufsschüler holt sich Meistertitel

Die Holzwerkstätten wurden im Jahr 2021 umgebaut, der Schweißarbeitsplatz verlagert. Die komplette elektrische Anlage wurde erneuert, neue Fenster eingebaut, die CNC-Ausstattung erweitert und die Holzspan-Absauganlage umgebaut. In 2022 hat man die Metallwerkstätten ertüchtigt und auf den neuesten Stand gebracht. Damit können die künftigen Lehrlinge erfolgreich fortsetzen, was Sebastian Moser schon erreicht hat: Als Mitarbeiter der Steingadener Schreinerei von Florian Klein hatte der ehemalige Schüler der Füssener Berufsschule den Titel „Deutscher Meister im Schreinerhandwerk“ errungen.