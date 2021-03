Die Gemeinde Schwangau hat die Bescheide für Erschließungsbeiträge verschickt. Anlieger waren bereits vorher verärgert – und wollen nun dagegen vorgehen.

12.03.2021 | Stand: 20:00 Uhr

Die Anlieger in Schwangau sollen für die Fertigstellung von zum Teil Jahrzehnte alter Straßen tief in die Tasche greifen. Die Gemeinde hat vor Kurzem die Bescheide für die Ersterschließung von fünf Straßen verschickt – insgesamt sollen 750 000 Euro auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden. Einige wollen das so nicht hinnehmen und kündigen Widerspruch und rechtliche Mittel an.