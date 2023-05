Wer einen Wolf ohne Genehmigung schießt, bekommt ein Problem

Die Bayerische Wolfsverordnung soll den Abschuss erleichtern. Sie war nun Thema im Gemeinderat Schwangau. Wie man mit den Landkreisgrenzen umgehen soll.

13.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der Wolf gefährdet die Kulturlandschaft im Ammergebirge. So sehen das der Naturpark und der Förderverein „Unser Ammergebirge“, dessen Vorsitzender Michael Weisenbach ist. Wie berichtet, hatte er im Schwangauer Gemeinderat die Bitte an die Behörden gerichtet, mit Blick auf die Bayerische Wolfsverordnung zusammenzuarbeiten.

Schwangau: Was passiert wenn ein Wolf in mehreren Landkreisen unterwegs ist?

Weisenbach sieht folgendes Problem: Ans Ammergebirge grenzen drei Landkreise an – Ostallgäu, Weilheim Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Geht es nach dem Freistaat, dann soll die seit Mai gültige Bayerische Wolfsverordnung den Abschuss eines Wolfes erleichtern – zum Beispiel wenn er der Alpwirtschaft wirtschaftlichen Schaden zufügt. Für Weisenbach gehört aber geklärt, was passiert, wenn ein Wolf zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen Schafe reißt, anschließend aber in den Bereich eines anderen Landkreises wechselt.

Eine Entnahme sei gegebenenfalls auch landkreisübergreifend möglich, teilt Stefan Leonhart vom Landratsamt Ostallgäu mit. Die Genehmigung, einen Wolf zu entnehmen – also zu schießen – könne sich immer nur auf ein Tier beziehen, das im „zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen Riss oder dem entsprechenden Ereignis angetroffen wird“. Kann der Wolf dann einfach geschossen werden? Nein, stellt der Pressesprecher klar: Ohne vorherige Genehmigung gehe nichts. Werde jemand ohne tätig, stelle das auch „weiterhin einen Verstoß gegen das besondere Artenschutzrecht dar und kann den Tatbestand einer Straftat erfüllen“.

Wann ist das Landratsamt Ostallgäu und wann die Regierung von Schwaben zuständig?

Zuständig für Wolfsrisse außerhalb sogenannter „nicht schützbarer Weidegebiete“ sei weiterhin die Regierung von Schwaben. Reißt ein Wolf allerdings ein Schaf innerhalb eines nicht schützbaren Weidegebiets (zum Beispiel auf Flächen in der Alpwirtschaft), sei für eine Genehmigung die Untere Naturschutzbehörde zuständig. Die Behörde gleiche den Fall mit der Bayerischen Wolfsverordnung ab. Es müsse zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass ein Wolf für den Riss verantwortlich ist. Auch die anderen Voraussetzungen der Verordnung, zum Beispiel, ob eine Entnahme eine Alternative darstellt, werden geprüft. Dabei gehe es um den Einzelfall.

Kommt die Behörde zu dem Entschluss, der Wolf könne geschossen werden, wird eine Genehmigung erteilt. Ob übrigens ein Weidegebiet als nicht schützbare Fläche eingestuft wird, legt das Bayerische Umweltministerium fest.

Der Bund Naturschutz will wie berichtet gegen die umstrittene Bayerische Wolfsverordnung klagen. Man wolle den Herdenschutz massiv verstärken, mit Hunden, Zäunen und Hirten. Mit der neuen Wolfsverordnung wird dieser Herdenschutz verhindert, teilte der Bund Naturschutz mit.