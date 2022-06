Darum verlässt die Leiterin der Tourist Information Schwangau die Schlössergemeinde

Tourismusdirektorin Sylvia Einsle verlässt Schwangau nach knapp zwei Jahren. Warum sie aufhört, worüber sie schmunzelt und mit was man rechnen muss.

02.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Sylvia Einsle hat die Tourist Information in Schwangau zu einer Zeit übernommen, die herausfordernder kaum hätte sein können. Mitten in der Corona-Pandemie, zwischen erstem Lockdown, vorsichtigen Öffnungsschritten und schließlich wieder steigenden Infektionszahlen trat sie an die Spitze der Tourist Information. Nach knapp zwei Jahren verlässt Einsle nun den Königswinkel. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Einsle gibt den „Traumjob“, wie sie selbst sagt, ungern auf: „Es fällt mir nicht leicht, mich hier von den Menschen zu verabschieden. Es war eine schöne sowie auch intensive Zeit mit vielen Veränderungen und Herausforderungen.“ Sie sieht ihre Aufgaben allerdings als erfüllt an und als Mutter von zwei kleinen Töchtern freue sie sich erst einmal auf die Zeit mit ihrer Familie.

Schwangau: Übernachtungszahlen brechen wegen Corona ein

Durch die Corona-Pandemie brachen die Übernachtungszahlen durch Reisebeschränkungen und Lockdowns ein. Eine große Herausforderung, wie Einsle im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt: Einerseits war der Tourismus heruntergefahren, andererseits gab es eine Übernachfrage in den warmen Monaten bei niedrigen Coronafallzahlen. Doch die Pandemie habe auch Prioritäten gesetzt und Projekte vorangebracht: Die gelernte Betriebswirtin und ihr Team nutzten die Zeit, um die Digitalisierung voranzutreiben. „Gerade in der Zeit, in der Veranstaltungen nur in kleinen Gruppen möglich waren und Kontakte erfasst werden mussten, konnten Gäste und Gastgeber von unserer Digitalisierungsarbeit profitieren“, resümiert Einsle. Sie führte unter anderem ein neues Online-Portal für Tischreservierungen und Veranstaltungen ein. Darüber hinaus entwickelte sie mit ihrem Team auch neue Veranstaltungen für Gäste. Dazu gehören etwa die Naturführungen. „Als wahre Erlebnispädagogen haben sich die Schwangauer Jäger erwiesen“, sagt Einsle.

Herausfordernde Großprojekte waren der geplante Umzug der Tourist Information in die Räume des Schlossbrauhauses sowie die Planungen zum Kurpark. Der Umzug ins Schlossbrauhaus wird sich allerdings noch verzögern: Wegen Lieferengpässen auf der Baustelle werden die neuen Räume voraussichtlich im Sommer eröffnet.

Was steckt hinter dem Monolith in Schwangau?

Die vergangenen zwei Jahre waren aber nicht nur von Großprojekten geprägt, es gab auch etwas zum Schmunzeln: So erinnert sich die gebürtige Allgäuerin beispielsweise an den mysteriösen Monolithen: „Diese Säule, die aus dem Nichts auftauchte, hat extrem große Aufmerksamkeit in den Medien erfahren. So wie vieles, was um Neuschwanstein herum passiert. Man muss jeden Tag damit rechnen, dass plötzlich das Fernsehen vor der Tür steht.“

Das dürfte ihrem Nachfolger wahrscheinlich bewusst sein. Ab September übernimmt der gebürtige Augsburger Florian Hoffrohne die Tourist Information. Bis vor Kurzem leitete er das Standortbüro Süd einer Agentur für Tourismusberatung in München, teilt Bürgermeister Stefan Rinke mit. Von 2016 bis 2021 war Hoffrohne Geschäftsführer der Ammergauer Alpen GmbH und des gleichnamigen Naturparkvereins. Zuvor war er als Kurdirektor für die touristische Entwicklung von Bad Feilnbach bei Rosenheim verantwortlich.

Den Wechsel nach Schwangau und zurück zum Destinationstourismus bezeichnet Hoffrohne als „Herzenswunsch“. Zwar sei die touristische Ausgangssituation in der Region positiv, dennoch stehe der Tourismus in Bayern vor Herausforderungen. Als wichtige Aufgaben sieht er die nachhaltige Entwicklung des touristischen Angebotes mit einem besonderen Blick auf die Umweltverträglichkeit: „Gestalten heißt für mich, Impulse zu setzen und kreativ zu sein. Ebenso muss man zuhören können und offen für Neues sein.“ Eine sachliche und konstruktive Diskussion sei Voraussetzung für gute Lösungen.

Neuer Leiter kennt das Allgäu: Studium in Kempten

Die Region kennt Hoffrohne aus vergangenen Tagen: Sein Diplomstudium absolvierte er in Kempten und seine Diplomarbeit schrieb er bei der Regionalentwicklung Außerfern. In den vergangenen sechs Jahren wohnte die Familie in Unterammergau – seine Frau stammt aus Trauchgau. „Gerade im Destinationstourismus braucht man eine Verbindung und Identifikation mit der Region und der Lebensweise vor Ort. Das ist wie ein Puzzlespiel mit 1500 Teilen: Wenn’s irgendwo nicht passt, kann kein Gesamtbild entstehen“, sagt Hoffrohne.

Bis zum September übernimmt nun Kerstin Schneekloth die kommissarische Leitung der Tourist Information.