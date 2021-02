Nach dem illegalen Faschingsumzug in Schwangau am Sonntag meldet sich jetzt der Präsident des Faschingsvereins Schwangau zu Wort. Er ist stinksauer.

16.02.2021 | Stand: 13:51 Uhr

Ein vermeintlicher Faschingsumzug in Schwangau sorgt für Schlagzeilen im Allgäu: Am Nachmittag des Faschingssonntag ertappte die Polizei laut eigener Mitteilung rund 100 Beteiligte, die in einer Nebenstraße eine Art Mini-Umzug mit drei Wagen, Kostümierungen und einigen Zuschauern abhielten. Sie verstießen damit gegen das Versammlungsverbot in den aktuellen Corona-Regeln in Bayern - etliche flüchtetet, als die Polizeistreife eintraf.