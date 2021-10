Schwangau hat neuen Wirtesprecher

Christoph Helmer übergibt das Amt des Wirtesprechers nach 15 Jahren an Timo Steiger

30.10.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Beim jüngsten Wirtestammtisch in Schwangau übergab Christoph Helmer nach 15 Jahren den Posten des Wirtesprechers an Timo Steiger. Bei dem Treffen wurde auch auf die Erfolge der vergangenen Jahre zurückgeblickt.

Seit den 1980er Jahren gibt es die Zusammenkünfte der Schwangauer Wirte als Ortsgruppe des Bayrischen Hotel- und Gaststättenverbands, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtesprecher. Dieser Personenkreis trifft sich regelmäßig, um aktuelle Themen im Tourismus und der Gastronomie zu besprechen, und fungiert hiermit als Mittler zwischen Gemeinde, Wirten und Hoteliers.

Rückblick auf gemeinsame Erfolge

Der jahrelange Weggefährte und Mitstreiter Martin Helmer warf einige Blicke zurück auf Erfolge, welche gemeinsam errungen werden konnten: Etwa auf die Durchführung des kulinarischen Nikolausmarktes, die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Kultur- und Tourismusausschusses der Gemeinde, an die Fahrten nach München zum Demonstrieren unter anderem für die Forderung nach einer ermäßigten Mehrwertsteuer, die Teilnahme an den BHG-Veranstaltungen (Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband) von der Wirtewallfahrt bis zu verschiedenen Seminaren und den gebündelten Werbemaßnahmen. Aber die Höhepunkte waren sicherlich die schönen, gemeinsamen Ausflüge zu Lieferanten und Herstellern, welche den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt immer stärkten, heißt es in der Mitteilung.

Der bisherige Stellvertreter Timo Steiger dankte Christoph Helmer für seinen jahrelangen Einsatz und sein Engagement für die Kolleginnen und Kollgen der knapp 50 gastronomischen Betriebe Schwangaus.

Timo Steiger wird künftig mit seinem Stellvertreter Domenico di Genova die Interessen der Wirte bündeln und nach außen vertreten. Hier sind schon Maßnahmen geplant und Steiger wird auf alle BHG-Mitglieder in Schwangau zukommen.

Andreas Helmer vom Kreisverband Ostallgäu und Geschäftsführer des Schlossbrauhaus in Schwangau informierte als Vertreter des scheidenden Vorstands Wolfgang Sommer die Gruppe noch über die Landesdelegiertenversammlung des Verbandes in Nürnberg.

