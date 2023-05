Unbekannte stehlen Holzbank in der Freinacht und bringen sie nicht zurück

In der Freinacht ist es im Allgäu üblich, dass man Streiche spielt und Sachen "verzieht". Meist sollten diese aber in den nächsten Tagen wieder auftauchen.

09.05.2023 | Stand: 13:07 Uhr

In der Freinacht vom 30. April auf den 1. Mai haben Unbekannte eine massive Holzbank in Schwangau gestohlen. Laut Polizei dachte der Mann, dem die Bank gehört, dass die Bank in den darauffolgenden Tagen wieder auftauchen wird. Denn so ist es üblich bei diesem Brauch.

Schwangau: Bank in der Freinacht gestohlen

Doch bislang blieb seine Bank verschwunden. Der Mann fragte im Dorf nach der Holzbank herum, doch dies war vergeblich. Bei der Holzbank handelt es sich um ein Geschenk, das einen hohen ideellen Wert hat. Der Mann erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 melden.

