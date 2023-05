Jäger und Bergwacht im Team: "Weil es uns die Zeit wert ist, die Tiere zu retten“

In Schwangau retten ein Jäger und ein Bergwachtler Rehkitze mit einer Drohne vor dem Mähtod. Was auf Wiesen begann, könnte auch am Berg von Nutzen sein.

15.05.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Ein Bergwachtler und ein Jäger retten in Schwangau jetzt zusammen Rehkitze vor dem Mähtod. Die Kooperation, die mit der ersten Mahd auf den Wiesen rund um das Dorf startet, soll später auch in den Bergen nützen. „Es ist angedacht, die Jägerdrohne für die Bergwacht einzusetzen“, sagt Hannes Bruckdorfer, Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht Füssen und neuerdings Kitzretter. Bis es soweit ist, stehen aber noch diverse Schulungen und Freigaben aus.

