Die Gartenanlage in Schwangau soll in den nächsten fünf Jahren zu einem „hochwertigen naturnahen Raum entwickelt werden“. Gesamtkonzept wurde beschlossen.

03.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Der Schwangauer Gemeinderat hat während seiner Sitzung ein Gesamtkonzept zum Kurpark sowie den Kostenrahmen einstimmig beschlossen. Insgesamt will die Kommune knapp 1,4 Millionen Euro für die Gartenanlage ausgeben. Dabei wird eine Förderung in Höhe von mehr als 500 000 Euro erwartet, so dass der Eigenanteil letztlich bei 813. 000 Euro liegt. Der Kurpark soll in den nächsten fünf Jahren zu einem „hochwertigen naturnahen Raum entwickelt werden“, hieß es während der Sitzung.