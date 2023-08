Hubschrauber kreist um Schwangau: Polizei sucht nach gefesseltem 17-Jährigen

In Schwangau kommt es zum Streit zwischen einem 17-Jährigen und seinem Stiefvater. Die Polizei rückt an und fesselt den Jugendlichen. Doch der flüchtet.

10.08.2023

Im Bereich Schwangau ist die Polizei aktuell mit Hubschrauber, Suchhunden und einem Großaufgebot unterwegs. Grund für die Suche ist ein vermisster Jugendlicher, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Der 17-Jährige ist wahrscheinlich noch an den Händen gefesselt.

Jugendlicher gerät in Schwangau in Streit mit Stiefvater - Polizei muss ausrücken

Der Grund dafür liegt in einem Streit in der vergangenen Nacht. Demnach musste die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausrücken, weil es in Schwangau zu einem Streit zwischen einem Jugendlichen und seinem Stiefvater gekommen sei. Demnach habe sich der 17-Jährige gegenüber seinem Stiefvater sehr aggressiv verhalten, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West. Der junge Mann stand zum Zeitpunkt des Einsatzes - gegen 23 Uhr - vermutlich unter Alkoholeinfluss und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Drogen. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, sollte der Minderjährige in eine Fachklinik gebracht werden.

Im Verlauf des Einsatzes fesselten Polizeibeamte den 17-Jährigen an den Händen. Der konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Seitdem fehlt von dem Jugendlichen jede Spur. Die Polizei leitete daraufhin die großen Suchmaßnahmen ein.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach gefesseltem Jugendlichen um Schwangau

Aktuell sucht die Polizei deshalb mit allen Mitteln nach dem Jugendlichen. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz und kreist derzeit über Schwangau. Am Boden sind die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort, das durch Suchhunde verstärkt wird. Auf Anfrage macht ein Sprecher des Polizeipräsidiums deutlich, dass die Polizei den Fall aktuell als Vermisstenfall wahrnimmt. Von dem 17-Jährigen gehe nach aktueller Einschätzung der Polizei keine Gefahr aus.

