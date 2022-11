Schloss Neuschwanstein: Werden die Schlösser des Märchenkönigs Teil des Weltkulturerbes?

Laut Bayerischer Schlösserverwaltung könnte in drei Jahren die UNESCO-Kommission entscheiden. Ein anderes Bauwerk aus der Region hat den Titel bereits.

„Gebaute Träume für die Welterbeliste – Die Schlösser König Ludwigs II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee“ – so schreibt es die Bayerische Schlösserverwaltung auf ihrer Homepage. Die Frage dahinter ist eine alte: Sollen die Schlösser von Ludwig II. in die UNESCO–Welterbeliste aufgenommen werden? Aktuell erarbeitet die Schlösserverwaltung ein entsprechendes Nominierungsdossier, das Anfang Februar 2024 der UNESCO-Kommission vorgelegt werden soll. Auch die Gemeinde Schwangau steckt dazu in Verhandlungen, vor Kurzem fand ein Termin im Rathaus statt.

Bürgermeister Schwangau: Keine Details aus den Verhandlungen nennen

Mit Verweis auf die laufenden Gespräche möchte Bürgermeister Stefan Rinke sich nicht im Detail zu den Inhalten äußern. Klar sei aber: Durch den Titel Welterbe komme es zu Einschränkungen rund um das Schloss aufgrund der Pufferzone – eine Art Schutz für das Welterbe. Außerdem gehe es um das Thema Besuchermanagement und ob die Infrastruktur vor Ort passt. Die große Frage, so Rinke, sei auch, ob durch den Titel mehr Besucher angelockt werden. Bei Orten, die eher unbekannt seien, habe das sicherlich einen Effekt. Schloss Neuschwanstein sei aber bereits weltbekannt. Laut Schlösserverwaltung kommen im Jahr rund 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher zum Schloss nach Hohenschwangau.

Gehört Schloss Neuschwanstein zum Weltkulturerbe?

Die Verhandlungen, ob die Schlösser Teil des Weltkulturerbes werden, laufen bereits seit über 20 Jahren. Geht es nach der Schlösserverwaltung, könnte im Sommer 2025 das Welterbekomitee über die Eintragung der Königsschlösser entscheiden. Einen Einblick in die mit Kommunen und Fachleuten erarbeiteten Begründungen zum außergewöhnlichen „universellen Wert“ gibt die Schlösserverwaltung im Internet. Regelmäßig soll dort der aktuelle Stand veröffentlicht werden.

Auf der Homepage heißt es unter anderem: Die Schlösser seien heute das einzige Beispiel und Zeugnis eines im 19. Jahrhundert weit verbreiteten Phänomens, der künstlerischen Realisierung von „imaginären Reisen“ zu fernen Orten und vergangenen Zeiten. „An den Königsschlössern Ludwigs II. lässt sich die Kulturgeschichte dieser Epoche in außergewöhnlicher Weise nachspüren, wie es in vergleichbarer Art nur auf Weltausstellungen und in den damals neuartigen Operninszenierungen zu erleben war.“

Bayerischer Landtag: Schloss Neuschwanstein soll Weltkulturerbe werden

Losgetreten wurde die mögliche Aufnahme durch einen Beschluss des Bayerischen Landtags vom 10. Juli 2001. Im Sommer 2025 – teilt die Schlösserverwaltung mit – könnte es voraussichtlich eine Entscheidung der UNESCO-Kommission geben und damit die Königsschlösser Teil der Weltkulturerbeliste der Menschheit werden. Aus der Region steht bereits seit 1983 die Wieskirche in Steingaden auf der Liste.

