Unbekannte klauen Geschwindigkeitsanzeige in Schwangau

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang von Schwangau geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

18.06.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Geschwindigkeitsanzeige in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) geklaut. Nach Angaben der Polizei befand sich die Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang von Schwangau aus Richtung Füssen kommend. Sie war an einer Metallstange neben der Straße befestigt. Das dazugehörige Solarpanel wurde an der Stange gelassen. Der Entwendungsschaden beträgt knapp 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 entgegen.

