Wildcamper mit Drogen im Gepäck

Wieder Wildcamper am Forggensee: Diesmal haben ein 19-Jähriger und seine 18-jährige Begleiterin sogar Drogen mit dabei.

30.05.2021 | Stand: 12:05 Uhr

Die Polizei hat am Samstagmorgen ein junges Pärchen am Forggensee entdeckt, das in einem Auto geschlafen hatte. Laut Polizeiangaben haben der 19-Jährige und seine 18-jährige Begleiterin außerdem eine geringe Menge Marihuana dabeigehabt.

Um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern, stellten die Beamten neben dem Betäubungsmittel auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz.

