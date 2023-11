Schwangauer sangen schon vor der russischen Zarin

Gesangverein Schwangau blickt auf 145 Jahre zurück. Als er gegründet wurde, war die "neue Burg zu Hohenschwangau" noch im Bau. Traditionsverein mit über 100 Mitgliedern.

04.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Vor genau 145 Jahren – man schreibt das Jahr 1878, die „neue Burg zu Hohenschwangau“ befindet sich im Bau und König Ludwig II. lässt sich in Vollmondnächten durch die Bergwelt kutschieren - gründeten singende Schwangauer den Gesangverein. Über all die Jahre hinweg und die vielen Geschehnisse, die diese lange Zeit mit sich brachte, besteht der Verein seit 145 Jahren und die Tradition des Chorgesangs wird seitdem hochgehalten und bis zum heutigen Tag weitergeführt.

Viele Gäste bei Schwangauer Geburtstagsfeier

Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria und Florian in Waltenhofen begann der Gesangverein Schwangau die Festivitäten zum 145-jährigen Bestehen. Dass der feierliche Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Georg Guggemos, vom ortsansässigen Kirchenchor und den beiden Männerchören aus Schwangau und Hopferau gesanglich unter anderem mit der Schubert-Messe, umrahmt wurde, versteht sich von selbst. Im Anschluss traf man sich im Hotel Helmer im Mitteldorf, um gemeinsam den Anlass zu feiern. Der Vorsitzender Michael Schroll begrüßte die Mitglieder und Gäste, die im „Schneiderhanser“ zusammengekommen waren. Unter ihnen der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke und die dritte Bürgermeisterin Margit Kiefer. Zahlreiche Ehrenmitglieder des Vereins wurden in der Begrüßungsrede vom 38-jährigen Vorstand benannt, wobei den Mitgliedern Bruno Scheitza für 50 Jahre und Wolfgang Schweiger für 25 Jahre Singen im Chor sowie Altdirigent Herbert Thaler besondere Ehren zuteil wurden. Mit einem Blumenstrauß wurde Anni Bardzinski vom Hotel Helmer bedacht. Seit vielen Jahren fühlt sich der Gesangverein Schwangau in den Räumen des Gasthofes, der ihnen als Vereins- und Probenlokal dient, sehr wohl und dankte damit für die Gastfreundlichkeit von Seiten des Hauses.

Vor gekrönten Häuptern gesungen

Grußworte an den Verein erteilten Bürgermeister Stefan Rinke und Pfarrer Georg Guggemos, die beide stolz sind, einen solchen Traditionsverein im Ort zu haben, der mit seinen gesanglichen Darbietungen stets begeistern könne. Nicht selten war der Chor in der Vergangenheit gefragt, vor illustren Gästen zu singen, darunter gekrönte Häupter, wie die Zarin von Russland, die Königin von Griechenland oder Angehörige der Familie Wittelsbach, wie Prinzregent Luitpold von Bayern, der oft zur Jagd in Hohenschwangau weilte.

Schwangauer Gesangverein zählt knapp 110 Mitglieder

Der Gesangverein setzt sich heutzutage aus dem Männerchor Schwangau und dem Kirchenchor Schwangau-Waltenhofen zusammen. Der etwa 110 Mitglieder zählende Traditionsverein, seit 2018 unter der Leitung des Vorsitzenden Schroll, hat sich vor einiger Zeit gesanglich mit dem Männerchor Hopferau für eine gedeihliche Zukunft verstärkt. Das Durchschnittsalter im Chor beträgt laut Schroll 67 Jahre, hat sich allerdings in letzter Zeit um einige neue Sänger verjüngt. Abschiede hat der Gesangverein allerdings ebenso zu beklagen.

Die vielen Krisen gut überstanden

„Die vielen Krisen der letzten Zeit haben wir, dank unseres Zusammenhalts, gut überstanden und arbeiten daran, auch in Zukunft ein lebendiges Vereinsleben führen zu können und die vielen Veranstaltungen im Ort durch das Engagement der Mitglieder gesanglich zu bereichern“, meint Schroll. Mit einem Zitat aus der humorvoll verlesenen Vereinsgeschichte von Schriftführer Wolfgang Schweiger „Gott achtet dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst“, wurde der offizielle Teil der Jubelfeier natürlich mit einem Ständchen beendet.