Wie Ludwig II. einst Silvester auf Schloss Hohenschwangau gefeiert hat und warum das für seine Diener mitunter weniger angenehm war.

31.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verbrachte König Ludwig II. in den Jahren 1870, 1873 und von 1877 bis zu seinem Tod 1886 immer auf Schloss Hohenschwangau. Mit zunehmendem Alter liebte er die Einsamkeit, die er in der winterlichen Stille der Berge und am Alpsee fand. Außerdem war es die Nähe zu Schloss Neuschwanstein, dessen Baufortschritt der Monarch bewundern konnte.