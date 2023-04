Schwangauer starten erfolgreich in die neue Sommersaison

Der EC Schwangau stellt fünf Allgäuer Meister und gewinnt ein Damen-Duo-Turnier in Pinswang.

Ein erfolgreicher Start des EC Schwangau in die Sommersaison: Die Vereinsmitglieder stellen fünf Allgäuer Meister im Zielschießen und haben das Damen-Duo-Turnier in Pinswang gewonnen.

Auf der Pflasteranlage in Schwangau fand das Einzelzielschießen des Kreises 401 statt, an dem insgesamt acht Schützen des EC Schwangau in fünf verschiedenen Altersklassen antraten. Bei den Erwachsenen siegte Alois Moser mit 145 Punkten vor Marc Waldmann mit 141 Punkten.

Schwangauer Nachwuchs ist stark

Auch Magdalena Heim mit starken 100 Punkten und Hannah Waldmann belegten in den Klassen U14 und U16 weiblich jeweils den ersten Platz. In der Klasse U16 männlich gewann Florian Waldmann mit 80 Punkten vor seinen Mannschaftskollegen Tobias Stenz und Lukas Keck. Bei der Jugend U19 gewann Florian Benz.

Auf Bezirksebene geht es am 7. Mai weiter

Alle Teilnehmer des EC Schwangau haben sich somit für das Zielschießen auf Bezirksebene am 7. Mai in Höchstädt qualifiziert. Dort geht es dann um die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft im Zielschießen in Schaftlach. Auch die Damen des EC Schwangau sind bei einem Duo-Turnier erfolgreich in die Sommersaison gestartet. Die Moarschaft mit Hannah und Michaela Waldmann holte sich beim Freundschaftsturnier des ESF Pinswang den Sieg. Im letzten Spiel entschied sich, ob der EC Schwangau oder der SV Hohenfurch das Turnier gewinnt. In einem engen Spiel hatten die Schwangauer am Ende mit 4:2 die Nase vorn und wurden mit 12:4 Punkten Erster, vor ESK Wattens 10:6 und SV Reutte 10:6.