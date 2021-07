Vier Stadträte fordern einen Stopp des laufenden Verfahrens, mit dem die illegalen Methoden hätten genehmigt werden sollen. Wie sich alles so hochschaukelte.

03.07.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Es ist das nächste Kapitel im Streit um die Schwarzbauten auf einer Ponyranch in Weißensee: Denn jetzt schwindet offenbar die politische Rückendeckung für deren Betreiberin Sandra Ringmann. In der nächsten Sitzung des Füssener Bauausschuss will die Stadtratsfraktion Füssen-Land nämlich das laufende Bebauungsplanverfahren stoppen. Dadurch hätten die mehreren illegal errichteten Bauten im Ortsteil Brand nachträglich genehmigt werden sollen. Doch daraus wird jetzt sehr wahrscheinlich nichts mehr.