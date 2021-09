Schwarzer Kater fährt im Bus schwarz mit - und nickt dann auch noch ein

Was soll den eine schwarze Katze anderes machen als schwarzfahren? Bei Halblech ist genau das passiert, der Kater verpasste es aber unbemerkt auszusteigen.

Die aufmerksame Busfahrerin hatte am Ende ihrer Fahrt entdeckt, dass sie einen tierischen Fahrgast an Bord hatte. Die Katze war auf der Fahrt von Füssen in Richtung Steingaden in den Bus eingestiegen, hatte natürlich kein Ticket gelöst und es sich frecherweise trotzdem auf einem der Sitze gemütlich gemacht. Dort döste der Kater ein und schlief bis zur Endstation bei Halblech durch.

Schwarzer Kater als Schwarzfahrer: Polizei können Besitzerin ermitteln

"Bei der Katze handelt es sich um einen schwarzen Kater mit weißen Stiefeln", heißt es im Polizeibericht - ohne Angabe ob die Beamten die Herkunft des Schuhwerks klären konnten. Wo der Kater aber slebst herkam, das fanden die Beamten heraus: Die Besitzerin konnte glücklicherweise ermittelt werden. Sie holte ihren vierbeinigen Ausreißer ab und brachte ihn nach Hause.

