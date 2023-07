Schwerer Sturz mit dem Fahrrad am Mittwoch in Halblech im Ostallgäu. Der Rettungshubschrauber musste kommen.

29.06.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Ein Fahrradfahrer stürzte am Mittwochabend in der Straße Im Bruch in Halblech. Er zog sich dadurch schwere Verletzungen im Oberkörper-Bereich zu.

Aufgrund der Verletzungen musste der 75-jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrradhelm verhinderte schlimmere Verletzungen am Kopf.

200 Euro Sachschaden

Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf circa 200 Euro geschätzt.