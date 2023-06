Kinder unter sechs Schwerverletzten nach Frontal-Unfall auf B17

Bei Halblech auf der B17 zwischen Ried und Unterreithen ist am Freitag ein schlimmer Unfall passiert. Sechs Menschen wurden schwer verletzt - darunter Kinder.

Zu einem schweren Autounfall ist es am Freitag (9.6.2023) auf der B17 zwischen Trauchgau (Halblech) und Unterreithen im Ostallgäu gekommen. Dabei sind sechs Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Demnach ist ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Kombi in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto frontal zusammengeprallt. Im zweiten Unfallfahrzeug saß eine 39-jährige Frau am Steuer, die mit ihrer neunjährigen Tochter unterwegs war. Alle sechs Insassen der verunfallten Autos wurden zum Teil schwerst verletzt in umliegende Kliniken geflogen - darunter auch die fünf und zweieinhalb Jahre alten Kinder des Unfallverursachers, so die Polizei.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften aus über 60 Feuerwehrleuten sowie 25 Rettungssanitätern und fünf Ärzten eilte zur Unfallstelle. Auch drei Helikopter waren im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt summiert sich der beim Unfall entstandene Schaden auf 40.000 Euro. Die B17 ist an der Unfallstelle vorerst weiter gesperrt, eine Umleitung haben die Einsatzkräfte eingerichtet.

Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. Nach Angaben der Polizeiinspektion Füssen, die mit zehn Mann vor Ort war, wird auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Im Einsatz standen neben den Feuerwehren aus Trauchgau, Steingaden und Schwangau auch drei Rettungshelikopter aus Reutte, München und Imst.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Artikels war von mindestens acht Verletzten die Rede. Die Information basierte auf ersten Angaben der Einsatzkräfte unserer Redaktion gegenüber. Die Zahl der Verletzten wurde später nach unten korrigiert auf mindestens sechs.