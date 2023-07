Sechs neue Darsteller – und ein einziges Chaos in Rieden

Bei der Komödie „Alexander – Durcheinander“ der Theatergruppe des Trachtenvereins „Alpenblick“ geht es auf der Bühne turbulent zu. Neue Darstellende sind dabei.

11.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mit Überraschungen können in diesem Jahr Besucher der Aufführungen der Theatergruppe des Trachtenvereins „Alpenblick“ Rieden bei der Komödie in drei Akten „Alexander - durcheinander“ von Wolfgang Bräutigam rechnen. Mit sechs neuen Darstellenden im zwölfköpfigen Theaterteam ist es gelungen, neue Theaterbegeisterte zu rekrutieren.

Beziehungschaos besonderer Art

Zum Stück: Fast geschieden und wieder glücklich neu liiert steht Alexander (Michael Schwärzler) im Mittelpunkt des Geschehens und schlittert völlig unerwartet in ein Beziehungschaos der besonderen Art. Nacheinander stehen plötzlich diverse Damen mit Kind oder in Erwartung eines solchen vor der Tür und fordern ihn auf, seinen Vaterpflichten nachzukommen. Der völlig konsternierte Alexander beteuert, diese Damen nicht zu kennen – aber keiner glaubt ihm. Weder seine „Nochehefrau“ Sandra (Anita Köpf), noch seine bisherigen Schwiegereltern (Herta Haf/Rainer Lutz) und schon gar nicht seine aktuelle Freundin Corinna (Anja Schwärzler). Sofort wittert seine zukünftige Ex-Frau eine günstige Gelegenheit, dass sie sich nun nicht mehr alleine schuldig am Ehe-Aus fühlen muss. Es scheint, dass ihr Ex wohl bereits vor ihrem eigenen Seitensprung vermehrt Damenbesuch hatte. Bei diesem Durcheinander behält wohl nur Norbert (Christian Kinker), der beste Freund von Alexander, den nötigen Überblick.

Spannung, Witz und beste Unterhaltung garantiert

Wie es Alexander bei diesem Tohuwabohu letztendlich ergangen ist und wie beschädigt oder unbeschädigt er sich aus der ganzen Affäre herausmanövriert, erfährt das Publikum bei der Premiere am Freitag, 14. Juli, im „Haus am Kalkofen“. Eines ist auf jeden Fall auch dieses Jahr bei den Riedener Theaterern garantiert: Spannung, Witz und beste Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Szene. (sz)

Weitere Aufführungen sind am Mittwoch, 19. Juli, Mittwoch, 26. Juli, Freitag, 28. Juli, Mittwoch, 9. August und Samstag, 12. August, Beginn jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro Rieden (Telefon 08362/37025) sowie an der Abendkasse.